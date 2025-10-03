«Ниже нельзя!» Лукашенко призывает закрепиться на уровне урожая зерновых этого года

Александр Лукашенко отметил, что хоть погода в нынешнем году благоприятствовала высокому урожаю, но задана определенная планка. «Хорошая была погода. Во время налива зерна хватало влаги. Поэтому получили тяжеловесный колос. Это не значит, что завтра будет так. Но это планка. Вот вы достигли этого уровня — ниже нельзя. Надо на этом уровне закрепиться. Хотя бы пару лет. Нельзя ниже опускаться», — сказал глава государства.
Применительно к Минской области, которую посещал Президент, он поручил буквально оцифровать соответствующие задания на уровень руководства районов.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что уборку кукурузы планируется закончить к 20 октября на зерно, максимум к 7 ноября.
Александр Лукашенко еще раз высказался и по поводу сева озимых. Он отметил, что не доводит какие-то жесткие даты. Но, имея опыт в аграрной сфере, понимает, когда и что оптимально сделать, чтобы урожай будущего года был не хуже нынешнего. «Мужики, вы делайте, когда хотите. Я вам даты не назначал. Я чувствую, когда надо посеять. Вот к первому посеяли — растения силу возьмут, как в деревне говорят. Они силу наберут, перезимуют. А если мы посеем позже, ну будет росток — не больше», — сказал глава государства.