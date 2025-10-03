«Ниже нельзя!» Лукашенко призывает закрепиться на уровне урожая зерновых этого года

Александр Лукашенко еще раз высказался и по поводу сева озимых. Он отметил, что не доводит какие-то жесткие даты. Но, имея опыт в аграрной сфере, понимает, когда и что оптимально сделать, чтобы урожай будущего года был не хуже нынешнего. «Мужики, вы делайте, когда хотите. Я вам даты не назначал. Я чувствую, когда надо посеять. Вот к первому посеяли — растения силу возьмут, как в деревне говорят. Они силу наберут, перезимуют. А если мы посеем позже, ну будет росток — не больше», — сказал глава государства.