Токаев принял генсекретаря Международного союза электросвязи

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 октября 2025 года, принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил Дорин Богдан-Мартин со 160-летием организации, подчеркнув значимую роль МСЭ в укреплении глобального сотрудничества в области цифрового развития.

Еще президент уделил особое внимание вопросам формирования современной цифровой экосистемы и развития инфраструктуры.

Он также отметил активное участие Казахстана в проектах с низкоорбитальными спутниковыми системами, включая OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology.

В свою очередь генеральный секретарь Дорин Богдан-Мартин высоко оценила усилия страны по развитию цифровой индустрии и внедрению технологий искусственного интеллекта:

Она подтвердила готовность Международного союза электросвязи к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и расширению совместных инициатив.