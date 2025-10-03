Ричмонд
Запускают эскалаторы. Беглов рассказал, что происходит на станции метро «Юго-Западная»

Монтаж оборудования и отделка помещений на строящейся станции «Юго-Западная» выходит на финишную стадию.

Об этом 3 октября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что ввод станции значительно улучшит транспортную доступность юго-запада города.

Монтажники установили все 23 турникета, элементы навигации и архитектурного освещения в наземном вестибюле. В кассовом зале завершен монтаж стеклянного панно, полы и стены облицованы камнем. Сейчас идут пусконаладочные работы на четырех эскалаторах.

Губернатор напомнил, что строительство метро остается одним из ключевых приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Так, в прошлом году заработала станция «Горный институт», а сейчас сооружается новый отрезок Невско-Василеостровской линии и близится к завершению строительство первого участка Красносельско-Калининской линии со станциями «Путиловская» и «Юго-Западная».

По словам Беглова, планы по развитию метрополитена в 2025 году не изменились: планируется достроить участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» с пересадочным узлом на станцию «Кировский завод».

Ранее пресс-служба Смольного показала стеклянное панно в кассовом зале на будущей станции Красносельско-Калининской линии петербургского метро «Юго-Западная».

Напомним, в настоящее время в Петербурге строят несколько линий метро: Красносельско-Калининскую, Лахтинско-Правобережную, Кировско-Выборгскую, Невско-Василеостровскую и Фрунзенско-Приморскую. Всего к 2030 году обещают открыть 10 станций, а к 2035-му — 16.

