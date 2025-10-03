Запускают эскалаторы. Беглов рассказал, что происходит на станции метро «Юго-Западная»

Губернатор напомнил, что строительство метро остается одним из ключевых приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Так, в прошлом году заработала станция «Горный институт», а сейчас сооружается новый отрезок Невско-Василеостровской линии и близится к завершению строительство первого участка Красносельско-Калининской линии со станциями «Путиловская» и «Юго-Западная».