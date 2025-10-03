Ричмонд
FT: Великобритания помогает Украине наносить удары вглубь России

Лондон уже помогает Киеву осуществлять атаки вглубь России, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники. Кроме того, по данным издания, США призывают союзников по НАТО активизировать помощь Украине в сфере разведки.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вашингтон готовит передачу Киеву новых разведданных для наведения высокоточного оружия и БПЛА на объекты российской энергосистемы, пишут «Ведомости». По оценке Financial Times, такие действия указывают на переход США к более активному участию в конфликте.

Согласно публикации The Wall Street Journal от 2 октября, США планируют предоставить Киеву разведданные для атак на российскую энергетическую инфраструктуру с использованием ракет большой дальности. Также сообщалось, что в администрации президента США рассматривают поставки более мощных вооружений для достижения более далеких целей. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эти данные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, и этот факт давно не является новостью для мирового сообщества.

