FT: Великобритания помогает Украине наносить удары вглубь России

Согласно публикации The Wall Street Journal от 2 октября, США планируют предоставить Киеву разведданные для атак на российскую энергетическую инфраструктуру с использованием ракет большой дальности. Также сообщалось, что в администрации президента США рассматривают поставки более мощных вооружений для достижения более далеких целей. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эти данные.