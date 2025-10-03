В Пермском крае изменят налоговые условия для бизнеса

В Пермском крае планируют изменить налоговые условия для бизнеса. Законодательное собрание рассмотрит соответствующий законопроект в октябре. Об этом сообщает краевой парламент в социальных сетях.
Основные изменения коснутся налоговых льгот для предприятий, работающих в сфере охраны окружающей среды. Теперь льготы будут предоставляться только на новое оборудование, что должно стимулировать компании к модернизации.
Также изменятся условия для упрощенной и патентной систем налогообложения. Стоимость патентов будет постепенно повышаться в течение двух лет до среднего уровня по региону. Для новых индивидуальных предпринимателей в приоритетных сферах (производство, сельское хозяйство, наука, социальные услуги) продлят «налоговые каникулы» до конца 2026 года.
Перечень видов деятельности для патентной системы расширят за счет творческих направлений, таких как художественное искусство и изготовление бижутерии. Также продлят льготный период для новых предприятий на упрощенной системе налогообложения.