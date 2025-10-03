Ричмонд
Андрей Бочаров провел совещание по формированию бюджета Волгоградской области

Рабочее совещание с руководителями финансово-экономического блока, на котором обсуждались ключевые аспекты формирования бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, состоялось у главы региона.

В ходе встречи Андрей Бочаров напомнил о ранее предложенных пяти основных направлениях для бюджетной политики. К ним относятся: обеспечение комплексной безопасности жителей и территории региона, стабильное и поступательное социально-экономическое развитие, выполнение социальных обязательств, повышение эффективности расходования бюджетных средств, а также комплексное развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.