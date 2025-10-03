Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отчет по подаркам президенту Молдовы Санду: Самый дорогой обошелся почти в 10 тысяч леев, самый дешевый в 50 леев — что вручили ромы на такую мизерную сумму

Всего с начала 2025 года Майя Санду получила 51 протокольный подарок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Майя Санду получила 24 протокольных подарка за последние три месяца на общую сумму 57 000 леев.

Самый дорогой подарок преподнёс президент Франции Эммануэль Макрон:

Роллер-перо с золотым покрытием (9 950 леев).

Фарфоровая конфетница с золотом (5 640 леев).

Оба подарка были вручены во время визита в Кишинёв лидеров Франции, Германии и Польши.

Вторым по стоимости стал подарок от Папы Льва XIV (Италия): плоский бронзовый барельеф в религиозном стиле (7 850 леев). Также из Италии она получила блюдо из венецианского стекла Murano (6 150 леев).

Другие подарки:

Фридрих Мерц (Германия): фарфоровая ваза (2 820 леев).

Анджей Дуда (Польша): декоративная фигурка белого аиста (4 850 леев).

Самый дешёвый подарок (50 леев) — CD от Общины ромов.

Всего с начала 2025 года Майя Санду получила 51 протокольный подарок.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.

Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).

День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.

Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).

Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.

Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше