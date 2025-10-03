Отчет по подаркам президенту Молдовы Санду: Самый дорогой обошелся почти в 10 тысяч леев, самый дешевый в 50 леев — что вручили ромы на такую мизерную сумму

Президент Майя Санду получила 24 протокольных подарка за последние три месяца на общую сумму 57 000 леев.
Самый дорогой подарок преподнёс президент Франции Эммануэль Макрон:
Роллер-перо с золотым покрытием (9 950 леев).
Фарфоровая конфетница с золотом (5 640 леев).
Оба подарка были вручены во время визита в Кишинёв лидеров Франции, Германии и Польши.
Вторым по стоимости стал подарок от Папы Льва XIV (Италия): плоский бронзовый барельеф в религиозном стиле (7 850 леев). Также из Италии она получила блюдо из венецианского стекла Murano (6 150 леев).
Другие подарки:
Фридрих Мерц (Германия): фарфоровая ваза (2 820 леев).
Анджей Дуда (Польша): декоративная фигурка белого аиста (4 850 леев).
Самый дешёвый подарок (50 леев) — CD от Общины ромов.
Всего с начала 2025 года Майя Санду получила 51 протокольный подарок.
