Радий Хабиров провёл заседание оперштаба Башкирии по противодействию БпЛА

Глава Башкирии отметил об усилении активной антитеррористической защиты.

Сегодня, 3 октября, Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба республики. Руководители силовых структур, министерств и ведомств региона, промышленных предприятий обсуждали дополнительных мер по защите объектов нефтепереработки от атак с использованием БпЛА.

— С руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса мы находимся в плотном контакте. Работаем над дальнейшем усилением активной антитеррористической защиты, — подчеркнул Радий Хабиров.

