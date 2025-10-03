Радий Хабиров провёл заседание оперштаба Башкирии по противодействию БпЛА

Сегодня, 3 октября, Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба республики. Руководители силовых структур, министерств и ведомств региона, промышленных предприятий обсуждали дополнительных мер по защите объектов нефтепереработки от атак с использованием БпЛА.
— С руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса мы находимся в плотном контакте. Работаем над дальнейшем усилением активной антитеррористической защиты, — подчеркнул Радий Хабиров.
