Врио главы Красноярска Одинцов предложил удвоить пенсии депутатам и мэру

Врио главы Красноярска Роман Одинцов внес на рассмотрение в горсовет проект, позволяющий удвоить пенсии чиновникам мэрии. Соответствующий документ опубликован на сайте городского совета.
В проекте указано, что сократится минимальный срок исполнения полномочий, необходимый для получения права на пенсию за выслугу лет — с шести до пяти лет.
Изменения коснутся и формулы расчета пенсии. Согласно документу, ее базовый размер составит 45% от двукратного ежемесячного денежного вознаграждения при стаже в пять лет. За каждый последующий год работы размер выплаты будет увеличиваться, но не сможет превышать 95% от двукратного вознаграждения.
Кроме того, проект вводит новые основания для прекращения выплаты пенсии. Чиновник лишится права на пенсию, если будет осужден за преступление, совершенное с использованием служебного положения, или получит статус иноагента.
Документ уточняет порядок перерасчета пенсий. Их будут индексировать при изменении минимального оклада муниципальным служащим.
Проект рассмотрят на заседаниях профильных комиссий, после чего его вынесут на голосование на сессии Городского Совета.