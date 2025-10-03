Депутаты в Екатеринбурге предложили удвоить зарплаты охранникам школ

— Сейчас оплата за услуги охранников в школах составляет 130 рублей в час. В детских садах цифра еще ниже — 116 рублей в час. Это не способствует качественной физической охране общеобразовательных организаций Екатеринбурга, — сообщают в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.