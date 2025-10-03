Депутаты в Екатеринбурге предложили удвоить зарплаты охранникам школ

Депутаты городской думы Екатеринбурга 3 октября подписали коллективное обращение к Алексею Орлову. В документе выдвинуто предложение об удвоении заработной платы охранникам школ и детских садов. Отмечается, что с нынешней зарплатой приходится нанимать низкоквалифицированных сотрудников.
По замыслу депутатов, повышение зарплаты могло бы привлечь на эти должности более квалифицированных сотрудников, в том числе таких, которые бы разбирались в психологии подростков.
— Сейчас оплата за услуги охранников в школах составляет 130 рублей в час. В детских садах цифра еще ниже — 116 рублей в час. Это не способствует качественной физической охране общеобразовательных организаций Екатеринбурга, — сообщают в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.
Отмечается, что средняя зарплата охранников школ в регионе вдвое выше — 219 рублей 29 копеек за час.
Напомним, 23 сентября заседании городской думы Екатеринбурга депутаты уже требовали увеличить финансирование, выделяемое на охрану образовательных учреждений. Тогда народные избранники сошлись в том, что запланированного бюджета недостаточно.