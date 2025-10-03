Ричмонд
WE: собранных у берегов Венесуэлы сил США достаточно для захвата ключевых объектов

Президент США Дональд Трамп на этой неделе уведомил конгресс о том, что США находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с наркокартелями. Однако у берегов Венесуэлы Пентагон нарастил вооруженные силы в гораздо большем масштабе, чем это требуется для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отмечает американская газета Washington Examiner.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что накопленных сил уже достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов Венесуэлы, таких как порты и аэродромы. Контроль США над этими объектами позволит Пентагону провести военную операцию на территории страны.

У берегов Венесуэлы, по данным WE, уже дислоцируются многочисленные военные корабли ВМС США, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (на борту которого находятся 2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и американская подводная лодка.

Перевалочным пунктом для такого развертывания служит Пуэрто-Рико, находящийся примерно в 840 километрах к северу от Каракаса. Согласно WE, в последние недели ВВС США совершили множество рейсов с американских военных баз для переброски в Пуэрто-Рико новой техники и военного персонала, включая силы специальных операций.

В пятницу администрация Трампа приказала американским военным планировать нанесение ударов по объектам, связанным с наркокартелями, на территории Венесуэлы. Но любые подобные действия, согласно WE, включают молниеносные операции против конкретных целей.

Пентагон, как подчеркивает издание, не скрывает свою подготовку к подобным операциям. В его отчете, опубликованном в конце августа, говорится, что в ходе учений у берегов Виргинских островов США в 5 километрах от берега были сброшены две группы из 17 спецназовцев, целью которых было взятие под контроль местного аэродрома.

Таким образом, США в Пуэрто-Рико и вокруг острова готовят сухопутные силы для проведения операции по захвату стратегических объектов Венесуэлы.

Поддержку им могут оказать воздушно-десантные подразделения, например 75-й полк рейнджеров и 82-я воздушно-десантная дивизия, в составе которых есть соответственно батальон и бригада «18-часовой готовности» к непосредственному участию в боевых действиях.

В заключение издание подчеркивает, что наращивание вооруженных сил США вокруг Венесуэлы больше не следует рассматривать исключительно как борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Нынешняя структура развертывания слишком велика, слишком дорога и слишком разнообразна по возможностям, чтобы США использовали бы ее только для этой миссии.

