СМИ рассказали о крахе проекта «стена дронов» в Европе

«План Фон дер Ляйен “стена дронов” разбивается об реалии ЕС», — пишет газета.
Для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечает издание.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал инициативу финансирования так называемой «стены дронов» из фондов Евросоюза.
Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.
Этот проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.