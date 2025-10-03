Ричмонд
Лукашенко о глобальной цели в экономике: никому нельзя отдавать свой рынок

3 октября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. Никому нельзя отдавать свой рынок, и в этом плане необходимо оказывать всяческую поддержку отечественным предприятиям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии птицеводческой отрасли в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Свой рынок не надо никому отдавать. Займем рынок — и хорошо. Помогайте там, где возможно, своим предприятиям. Это очень важно сейчас. Цель одна, глобальная — никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко пообещали вывести отечественную перепелку через три с половиной года Беларусь рассчитывает в ближайшие годы уйти от импорта генетического сырья в птицеводстве.

«Если есть рынок, если мы видим хорошую экономику в том или ином производстве, надо поддерживать эти проекты. А не тратить деньги непонятно куда», — добавил Александр Лукашенко.

