Лукашенко о глобальной цели в экономике: никому нельзя отдавать свой рынок

«Свой рынок не надо никому отдавать. Займем рынок — и хорошо. Помогайте там, где возможно, своим предприятиям. Это очень важно сейчас. Цель одна, глобальная — никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко пообещали вывести отечественную перепелку через три с половиной года Беларусь рассчитывает в ближайшие годы уйти от импорта генетического сырья в птицеводстве.
«Если есть рынок, если мы видим хорошую экономику в том или ином производстве, надо поддерживать эти проекты. А не тратить деньги непонятно куда», — добавил Александр Лукашенко.