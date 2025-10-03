Ричмонд
В Финляндии недалеко от границы с РФ открыли штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, расположенном в непосредственной близости от российской границы, в пятницу был официально открыт штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен в интервью Yle, организация сухопутной обороны является наиболее острым вопросом для страны. «Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО был силен в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», — цитирует «Интерфакс» речь финского министра с церемонии открытия штаба.

Отмечается, что новый командный центр НАТО расположен в 300 километрах от Санкт-Петербурга, свою работу он начал в первых числах сентября.

По словам представителя командования сухопутных войск НАТО бригадного генерала Криса Гента, перед структурой в Миккели стоят две основные задачи. В мирный период штаб будет координировать и синхронизировать действия членов альянса, включая организацию и проведение совместных маневров. В условиях военного времени он берет на себя руководство воинскими контингентами НАТО в Северной Европе.

Штаб в Миккели, возглавляемый норвежцем Уве Стаурсетом и финским генерал-лейтенантом Паси Вялимяки, подчиняется норфолкскому командованию НАТО. В нем служат офицеры из семи стран альянса, в мирное время здесь будут работать около 50 постоянных сотрудников.

