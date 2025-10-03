В Финляндии недалеко от границы с РФ открыли штаб сухопутных войск НАТО

Как заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен в интервью Yle, организация сухопутной обороны является наиболее острым вопросом для страны. «Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО был силен в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы», — цитирует «Интерфакс» речь финского министра с церемонии открытия штаба.