От Калининграда до Камчатки: названы основные черты осеннего призыва в Приангарье

Первые призывники отправятся в воинские части в Иркутской области и за ее пределы 15 октября. Срок срочной службы составляет 12 месяцев. Призыву подлежат граждане с 18 по 30 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает Врио военкома региона полковник Андрей Буданов, новобранцы будут направлены в воинские части от по всей стране в основном на ж/д транспорте. По пути к месту прохождения службы военнообязанные обеспечиваются сухпайками, а в случае, если дорога займет более трех суток — горячей пищей.
Не менее трети молодого пополнения попадут в учебные соединения воинских частей, где будут осваивать современную военную технику, получат военно-учетную специальность и потом уже выдвинуться в воинские части, где полученные знания они должны будут применить.
Не первый год продолжается практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Комплектуются кадрами и научно-производственные подразделения, осуществляющие внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий. В Иркутской области, в частности, в научные роты в весенней призывной кампании было направлено 15 человек. Весной 2024 года — только семь.
Напомним, врио военкома Иркутской области полковник Андрей Буданов во время пресс-конференции сегодня, 3 октября, заявил, что призывники для участия к СВО не привлекаются. По словам Буданова, всего за период призыва привлекут 13 тысяч человек, для прохождения срочной службы направят чуть более 2 тысяч человек.