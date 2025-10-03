От Калининграда до Камчатки: названы основные черты осеннего призыва в Приангарье

Напомним, врио военкома Иркутской области полковник Андрей Буданов во время пресс-конференции сегодня, 3 октября, заявил, что призывники для участия к СВО не привлекаются. По словам Буданова, всего за период призыва привлекут 13 тысяч человек, для прохождения срочной службы направят чуть более 2 тысяч человек.