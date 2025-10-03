Караман: результаты выборов в Молдове не отражают реального волеизъявления народа

По словам Караман, Патриотический блок, частью которого является ПКРМ, и в предвыборный период, и после выборов направил в ЦИК десятки жалоб с конкретными доказательствами нарушений, таких как масштабное использование административного ресурса, давление со стороны чиновников и полиции через «кампанию не играй с голосом, потому что потеряешь все», психологическое запугивание граждан войной, закрытием границ и угрозой потери всего.
Все это ясно показало низость и страх власти, которая боится единства народа больше всего. Даже международные наблюдатели вынуждены признать: эти выборы можно назвать лишь частично свободными и демократическими. Любая власть, которая формально придет к большинству, остается нелегитимной, построенной на страхе и фальсификациях, а не на свободной воле граждан.
По мнению Караман, в сложившихся обстоятельствах отказ от мандатов депутатов в новом парламенте может быть эффективным только в случае, если это сделают все оппозиционные силы, прошедшие в законодательное собрание.
Что касается отказа от мандатов: это имеет смысл только если это сделает вся оппозиция. В противном случае захваченные государственные институты и чиновники ЕС могут признать легитимность парламента, несмотря на очевидные нарушения. Любые шаги требуют трезвого расчета и стратегического подхода.
Выборы в парламент Молдовы прошли 28 сентября. Согласно прогнозам специалистов, по их итогам правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) потеряет несколько мандатов депутатов, однако сохранит большинство. Также в парламент прошли оппозиционный Патриотический блок, блок «Альтернатива», «Наша партия» и партия «Демократия дома».
В понедельник оппозиционный Патриотический блок провел перед парламентом страны митинг протеста. В политсиле заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Молдове и могут их оспорить. Также было подчеркнуто, что по результатам голосования внутри страны оппозиционные партии в совокупности набрали 49,5%, в то время как партия власти PAS получила лишь 44%.