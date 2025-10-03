Караман: результаты выборов в Молдове не отражают реального волеизъявления народа

В понедельник оппозиционный Патриотический блок провел перед парламентом страны митинг протеста. В политсиле заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Молдове и могут их оспорить. Также было подчеркнуто, что по результатам голосования внутри страны оппозиционные партии в совокупности набрали 49,5%, в то время как партия власти PAS получила лишь 44%.