В Ташкенте обсудили вопросы единого рынка труда и совершенствование миграционной политики

Мероприятие организовано Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека совместно с Агентством миграции при Кабинете Министров и МИД республики, а также Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Форумом «Петербургский диалог».
В круглом столе приняли участие члены делегации РФ, а также депутаты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, представители профильных министерств и государственных организаций, национальных институтов по правам человека, научных и образовательных учреждений, институтов гражданского общества. В онлайн-формате — генеральные консулы консульских учреждений Узбекистана в городах РФ.
В ходе выступления директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов подчеркнул, что защита трудовых прав в Новом Узбекистане является одним из приоритетных направлений государственной политики в области прав человека.
Поэтому формирование справедливого и юридически защищенного рынка труда в СНГ является важным шагом на пути к дальнейшему укреплению взаимного доверия между двумя народами, минимизации социальных угроз и, в конечном итоге, достижению Целей устойчивого развития ООН.
Он поднял вопрос создания единого трудового пространства в регионе в рамках взаимодействия узбекско-российских правоохранительных органов и профильных государственных структур. Поскольку этот вопрос имеет стратегическое значение не только с точки зрения гуманитарных аспектов и защиты прав человека, но и с точки зрения укрепления экономической стабильности, социальной интеграции и обеспечения устойчивого будущего на всем пространстве СНГ.
В свою очередь, как отметил Валерий Фадеев, сегодня энергично развивается сотрудничество между Россией и Узбекистаном. Если говорить об экономике, то товарооборот превысил $10 млрд и за последние 6 лет вырос более чем в 2 раза.
По словам Фадеева, в миграционной сфере есть немало разного рода проблем, на которые не надо закрывать глаза, которые надо решать и двигаться в этом отношении дальше. Он также отметил, что по результатам обсуждаемых в ходе круглого стола вопросов и выработанных рекомендаций необходимо подготовить итоговый документ, который можно направить в органы исполнительной власти, законодательной власти, парламенты обеих стран, чтобы выйти на реальные управленческие решения по этим проблемам.
В ходе «круглого стола» также были выслушаны мнения специалистов и экспертов в этой области из обеих стран.
Была признана необходимость постоянного совершенствования миграционной политики с обеих сторон — как принимающей, так и отправляющей. Эти вопросы особенно актуальны в условиях формирования единого рынка труда стран СНГ.
В частности, Узбекистан последовательно выступает за безопасную и упорядоченную миграцию и прилагает постоянные усилия по увеличению доли организованного привлечения трудовых ресурсов из страны.
В завершение «круглого стола» было подчеркнуто, что формирование единого рынка труда в СНГ — это не просто юридический или экономический вопрос. Это гуманитарный проект, направленный на обеспечение достойных условий жизни миллионов людей в регионе.
Сотрудничество Узбекистана и России в этом направлении демонстрирует прагматичный подход к решению вопросов миграции, трудовых прав и свободного перемещения граждан. Поэтому обе стороны способны сообща не только последовательно обсуждать актуальные проблемы в духе единства, но и находить эффективные практические решения, отражающие дух новой эпохи и интересы наших народов.