В Ташкенте обсудили вопросы единого рынка труда и совершенствование миграционной политики

По словам Фадеева, в миграционной сфере есть немало разного рода проблем, на которые не надо закрывать глаза, которые надо решать и двигаться в этом отношении дальше. Он также отметил, что по результатам обсуждаемых в ходе круглого стола вопросов и выработанных рекомендаций необходимо подготовить итоговый документ, который можно направить в органы исполнительной власти, законодательной власти, парламенты обеих стран, чтобы выйти на реальные управленческие решения по этим проблемам.