Армения не согласна с условиями Азербайджана по мирному договору

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между странами. В тот же день стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию, которая включает пункт о «Маршруте Трампа». На этой неделе лидеры Армении и Азербайджана встретились на саммите ЕС в Копенгагене и договорились продолжать работу по укреплению мира.