Армения не согласна с условиями Азербайджана по мирному договору

Армения не разделяет предварительные условия по мирному договору, которые выдвигает Азербайджан. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TVP World.

Источник: Reuters

«Тем не менее, даже до окончательной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до его заключения», — заявил Мирзоян (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Армения и Азербайджан обсуждали возможность проявления большей терпимости друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между странами. В тот же день стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию, которая включает пункт о «Маршруте Трампа». На этой неделе лидеры Армении и Азербайджана встретились на саммите ЕС в Копенгагене и договорились продолжать работу по укреплению мира.

