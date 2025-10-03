Токаев дал поручение правительству по строительству автодороги «Торгай — Иргиз»

14 июня 2025 года сообщалось, что в Костанайской области дан старт строительству коридора «Центр — Запад» с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Проект реализуют по поручению Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. Строительство охватывает дорогу по маршруту «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» общей протяженностью 865 км.