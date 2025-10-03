Ричмонд
Токаев дал поручение правительству по строительству автодороги «Торгай — Иргиз»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству по строительству автомобильной дороги «Торгай — Иргиз», сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом сегодня проинформировал помощник — пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Президент поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту «Торгай — Иргиз» и других дорог в западном направлении.

написал он в Telegram 3 октября 2025 года

14 июня 2025 года сообщалось, что в Костанайской области дан старт строительству коридора «Центр — Запад» с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Проект реализуют по поручению Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. Строительство охватывает дорогу по маршруту «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» общей протяженностью 865 км.