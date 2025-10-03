Токаев поручил продолжить рост экономики Карагандинской области

Главе государства была представлена информация о деятельности АО Qarmet. За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали — на 6,9%, проката — на 5%. На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен. Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда.