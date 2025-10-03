Суд над женщиной, сказавшей, что дед президента Молдовы писал доносы — продолжается: Всех свидетелей по делу запугали — они отказались давать показания, а Санду не стали отправлять на психиатрическую экс

Суд над женщиной, которую Майя Санду обвиняет в клевете, продолжается.
Ранее Анна Михалаке рассказала, что дед президента писал доносы на людей. После подачи в суд на женщину и запугивания, свидетели по делу отказались давать показания.
Реформа юстиции, как она есть. Расправа над гражданами, свидетели боятся говорить в суде.
В итоге, суд отклонил ходатайство адвоката Игоря Хлопецки о проведении стационарной психиатрической экспертизы президента Майи Санду.
Суд также отклонил ходатайство адвоката Дигоре о применении санкций к адвокату Хлопецки.
Судебный процесс продолжается.
Еще пару слов о самом гуманном и справедливом молдавском суде.
Суд не пустил никого на заседание. Однако пропагандистку Виорику Татару пустили, возмущаются люди.
Судья сказал, что никого не пустят, только участников процесса. Нужно было заранее написать заявление, просьбу. И так как люди не написали, то их не пустили.
Но Татару попросила: «Я не написала, но можно я останусь?».
И ей разрешили.
И только когда лидер Гайдуков Адриан Доментюк зашел и сказал, что, либо пускайте всех, либо не пускайте никого, пропагандистку попросили удалиться из зала заседания.
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда.
Майя Санду потребовала в суде 50 тысяч леев с односельчанки, чья пенсия — 3000 леев.
Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президент подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства.
Ранее адвокаты пенсионерки-Михалаки сообщали, что у них есть неопровержимые доказательства того, что дедушка Майи Санду был колаборантом и доносчиком. А значит односельчанка президентки писала чистую правду.
