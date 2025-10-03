Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал глобальную цель Беларуси

Лукшенко сказал о глобальной цели Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября, в пятницу, во время совещания о развитии птицеводческой отрасли в Беларуси назвал глобальную цель Беларуси, пишет БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что свой рынок никому нельзя отдавать. Он уточнил, если удастся занять рынок — хорошо. Александр Лукашенко, обращаясь к чиновникам, заявил, что необходимо помогать там, где это возможно, своим предприятиям.

— Цель одна, глобальная — никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям, — подчеркнул президент Беларуси.

Вместе с тем глава государства пояснил: если есть рынок, если экономика хорошая в том или ином производстве, то такие проекты следует поддерживать.

— А не тратить деньги непонятно куда, — уточнил Александр Лукашенко.

Ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко пообещали вывести белорусскую перепелку: «Хороший шанс есть».

Кроме того, Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше