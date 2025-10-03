Лукашенко назвал глобальную цель Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября, в пятницу, во время совещания о развитии птицеводческой отрасли в Беларуси назвал глобальную цель Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что свой рынок никому нельзя отдавать. Он уточнил, если удастся занять рынок — хорошо. Александр Лукашенко, обращаясь к чиновникам, заявил, что необходимо помогать там, где это возможно, своим предприятиям.
— Цель одна, глобальная — никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям, — подчеркнул президент Беларуси.
Вместе с тем глава государства пояснил: если есть рынок, если экономика хорошая в том или ином производстве, то такие проекты следует поддерживать.
— А не тратить деньги непонятно куда, — уточнил Александр Лукашенко.
Ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко пообещали вывести белорусскую перепелку: «Хороший шанс есть».
Кроме того, Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».
Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.