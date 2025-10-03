Ричмонд
В Новороссийске 6 октября прогремят выстрелы

В Новороссийске 6 октября запланировано проведение учений с дежурными силами военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Тренировки пройдут в период с 10:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Плавание всех маломерных судов и плавсредств на время проведения учений.

