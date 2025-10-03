В Новороссийске 6 октября прогремят выстрелы

Тренировки пройдут в период с 10:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Плавание всех маломерных судов и плавсредств на время проведения учений.
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.