Полковник Ходаренок: США могут захватить Венесуэлу за несколько недель

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, пишет газета Washington Examiner. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Администрация Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».
Поэтому Белый дом отдал распоряжение Вооруженным силам США планировать нанесение ударов по объектам, связанным с наркокартелями, на территории Венесуэлы. Общепринято считать, что любые подобные действия будут включать в себя молниеносные операции против конкретных целей, а не попытки захватить страну.
При этом издание Washington Examiner отмечает, что «наращивание вооруженных сил США масштабнее, чем требуется для такого рода операций».
«Собранных сил в настоящее время достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы», — пишет газета.
Но для начала разберемся, что означает операция по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелям. На первый взгляд, «захват ряда объектов» вроде как не означает «агрессии», «вторжения», а слова «в рамках борьбы с наркокартелями» примерно созвучны с термином «специальная операция». Именно так и трактуют ситуацию в Вашингтоне. ~Согласно официальной версии Белого дома, цель подобных мероприятий — борьба с наркотрафиком.~
Соотношение сил.
В настоящее время у берегов Венесуэлы развернуты многочисленные военные корабли ВМС США, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и подводная лодка. Пуэрто-Рико, расположенный всего в 900 км к северу от столицы Венесуэлы Каракаса, служит перевалочным пунктом для такого развертывания.
Однако подобные действия со стороны Вашингтона могут вылиться не в точечные удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, а ~повлечь за собой полноценную масштабную войну с независимым и суверенным государством.~
И именно так и оценивают обстановку в Каракасе. На фоне последних событий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщем призыве в Боливарианскую национальную милицию, заявив о готовности поставить под ружье ~4,5 млн ополченцев~.
Однако какие бы мобилизационные усилия не предпринимали в Каракасе, Вооруженные силы США в состоянии разгромить венесуэльскую армию и полицию в считанные недели.
Таблицу соотношения сил и средств приводить в этом случае даже не следует. Превосходство США по всем позициям просто абсолютное.
Партизанская война.
Но в этом случае возникает множество вопросов, и самый главный из них — а что будет дальше? Просчитаны ли в Вашингтоне все варианты развития обстановки в Венесуэле, причем самые неблагоприятные? Не будет ли в итоге у США так же, как вышло в Ливии, Ираке и Афганистане? ~И не получат ли на выходе США всенародную партизанскую войну со стороны народа Венесуэлы~ (а рельеф и растительность страны вполне позволяют развернуть подобные действия)?
Совершенно очевидно, ясных ответов на эти вопросы в администрации Дональда Трампа нет. Поэтому Пентагон пока и ограничивается маневрированием всех соединений флота и морской пехоты вблизи побережья Венесуэлы.
Так что чем закончится маленькая победоносная война в Латинской Америке, для вашингтонских аналитиков и прогнозистов не вполне очевидно. А оглушительный проигрыш в подобной кампании может нанести более чем серьезный удар по репутации Дональда Трампа как Верховного главнокомандующего (в этом случае возникнут очевидные вопросы к главе Белого дома как полководцу) и существенно ухудшить его позиции внутри как самой Америки, так и на международной арене.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),