Полковник Ходаренок: США могут захватить Венесуэлу за несколько недель

Но в этом случае возникает множество вопросов, и самый главный из них — а что будет дальше? Просчитаны ли в Вашингтоне все варианты развития обстановки в Венесуэле, причем самые неблагоприятные? Не будет ли в итоге у США так же, как вышло в Ливии, Ираке и Афганистане? ~И не получат ли на выходе США всенародную партизанскую войну со стороны народа Венесуэлы~ (а рельеф и растительность страны вполне позволяют развернуть подобные действия)?