В Литве министр культуры уходит в отставку из-за вопроса о Крыме, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку из-за отказа ответить на вопрос «Чей Крым», сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Источник: © РИА Новости

«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку… Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова самого Адомавичюса, который заявил, что он сам и его семья испытывают «сильное давление» и им «небезопасно находиться на улице».

Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии «Заря Немана». Его кандидатура вызывала наибольшие споры среди всех новых членов литовского кабмина, поскольку он ранее занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. Деятели культуры в прошлый четверг провели в Вильнюсе митинг против его назначения.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

