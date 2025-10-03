Александр Гусев согласовал концепции обновления двух ветхих кварталов в Воронеже

Речь шла о квартале, ограниченном улицами Никитинская, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса, а также о территории, прилегающей к переулку Отличников. Как отметил Константин Кузнецов, заместитель председателя облправительства, каждая концепция КРТ в обязательном порядке проходит стадию предварительного рассмотрения архитектурной комиссией. Специалисты дают оценку объемно-планировочным и архитектурно-пластическим решениям. К слову, концепция для квартала в границах улиц Никитинская — Фридриха Энгельса была разработана на основе проекта-победителя тематического конкурса.
Кроме того, заместитель председателя областного правительства сообщил, что в рамках отчетно-выборной конференции воронежского отделения Союза архитекторов профессиональное сообщество дало высокую оценку архитектурно-градостроительной политике, которая по инициативе губернатора реализуется в регионе в последние годы.
Также на прошедшем накануне заседании градостроительного совета подробнее о реновации вышеупомянутых ветхих кварталов рассказал Алексей Рыженин, исполняющий обязанности мэра Воронежа. Так, под концепцию КТР в Ленинском районе попадает 0,71 гектара. Сейчас там находятся еще довоенные постройки. Согласно плану, жильцов из аварийного жилья будут расселять, а существующие здесь объекты ОКН (это усадьба Клочковых и флигель инженера Гегера) реставрировать. На оставшейся территории возведут ЖК на 16 тыс кв метров. При этом высота новых домов будет не больше 7 этажей, предполагается строительство подземной парковки.
Что касается территории в переулке Отличников, то там под реновацию попадает 0,93 гектара. На месте ветхих домов, датируемых 1930-ми годами постройки и признанных ветхими, возведут высотки переменной этажности, от 12 до 14 этажей. Согласно концепции, там также оборудуют подземный паркинг, однако будет и стандартная парковка. Власти отметили, что еще в переулке появится общественное пространство «Бульвар Отличников», его сделают за счет инвесторов.
Александр Гусев в ходе заседания согласовал обе концепции, поручив провести все необходимые процедуры по оформлению документов в первом квартале 2026 года. Также глава региона подчеркнул, что при реализации концепций необходимо соблюдать баланс между жилыми домами и коммерческой площадью, сохранять исторический облик и обеспечить территории необходимой инженерной инфраструктурой и соцобъектами. В связи с этим Александр Гусев также поручил проанализировать запас инженерных мощностей локаций.