Александр Гусев согласовал концепции обновления двух ветхих кварталов в Воронеже

Также на прошедшем накануне заседании градостроительного совета подробнее о реновации вышеупомянутых ветхих кварталов рассказал Алексей Рыженин, исполняющий обязанности мэра Воронежа. Так, под концепцию КТР в Ленинском районе попадает 0,71 гектара. Сейчас там находятся еще довоенные постройки. Согласно плану, жильцов из аварийного жилья будут расселять, а существующие здесь объекты ОКН (это усадьба Клочковых и флигель инженера Гегера) реставрировать. На оставшейся территории возведут ЖК на 16 тыс кв метров. При этом высота новых домов будет не больше 7 этажей, предполагается строительство подземной парковки.