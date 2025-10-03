Telegraph: в Эстонии призвали НАТО преследовать самолёты России через границы

Отмечается, что самолёты альянса зачастую «передают управление» на своих границах вместо того, чтобы продолжать полёты в воздушном пространстве другой страны.
Ранее Эстония обвинила Россию в том, что три российских МиГ-31 якобы пробыли в небе над республикой «почти 12 минут».
В Минобороны России подчеркнули, что самолёты МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область, не нарушив воздушного пространства Эстонии.
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что альянс не выявил угрозы из-за инцидента с истребителями в Эстонии.
По данным Bild, в альянсе не исключают случайность в инциденте с истребителями в Эстонии.