Telegraph: в Эстонии призвали НАТО преследовать самолёты России через границы

В Эстонии призвали НАТО преследовать российские самолёты через национальные границы. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника эстонского правительства.

Источник: AP 2024

Отмечается, что самолёты альянса зачастую «передают управление» на своих границах вместо того, чтобы продолжать полёты в воздушном пространстве другой страны.

«Москве следует показать, что дальнейшие попытки проникновения в воздушное пространство НАТО встретят “единый” ответ», — сказал глава эстонского МИД Йонатан Всевиов.

Ранее Эстония обвинила Россию в том, что три российских МиГ-31 якобы пробыли в небе над республикой «почти 12 минут».

В Минобороны России подчеркнули, что самолёты МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область, не нарушив воздушного пространства Эстонии.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что альянс не выявил угрозы из-за инцидента с истребителями в Эстонии.

По данным Bild, в альянсе не исключают случайность в инциденте с истребителями в Эстонии.

