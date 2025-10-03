Лукашенко сказал замглавы ВНС Косинцу не лезть вперед батьки в пекло

— Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный. А ты (обращается к замглавы ВНС Александру Косинцу. — Ред.) вперед батьки в пекло не лезь. Он (Алексей Кушнаренко. — Ред.) пускай занимается областью и руководит ей. А так получится: ты ему там задачи нарежешь, а отвечать потом ему, а не тебе, — заявил президент Беларуси.