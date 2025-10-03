Лукашенко сказал замглавы ВНС Косинцу не лезть вперед батьки в пекло

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район 3 октября сказал заместителю председателя Всебелорусского народного собрания Александру Косинцу не лезть вперед батьки в пекло. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава Минской области Алексей Кушнаренко отметил, что сегодня планируется завершить массовый сев. Александр Косинец уточнил, что осталось буквально 10 тысяч. В связи с этим глава государства спросил:
— Массовый, а не массовый.
В ответ на это Кушнаренко сказал, что речь идет про небольшие участки досеять буквально несколько дней.
— Что значит несколько дней? Сегодня массовый сев, а потом еще несколько дней? — поинтересовался Александр Лукашенко.
В диалог вступил Косинец, сказавший о том, что речь идет про 348 тысяч. Президент Беларуси спросил:
— Он (речь идет про главу Минской области Алексея Кушнаренко. — Ред.) не знает?
Замглавы ВНС отметил, что Кушнаренко все знает.
— Ну и хорошо. Он расскажет сам, — заявил глава государства.
Александр Косинец уточнил, что глава Минской области немного неправильно выразился.
— Александр Николаевич, меня информируют правильно, что вы иногда забегаете вперед губернатора, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко допустил, что Алексей Кушнаренко с подачи Александра Косинца, очень долго засиживается на совещаниях. В связи с этим он вспомнил Владимира Маяковского с «прозаседавшимися».
— Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный. А ты (обращается к замглавы ВНС Александру Косинцу. — Ред.) вперед батьки в пекло не лезь. Он (Алексей Кушнаренко. — Ред.) пускай занимается областью и руководит ей. А так получится: ты ему там задачи нарежешь, а отвечать потом ему, а не тебе, — заявил президент Беларуси.
