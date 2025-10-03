Ричмонд
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом, пишет Berliner Zeitung.

Источник: © РИА Новости

«Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс», — отмечает издание.

Анализируя речь на «Валдае», издание подчеркивает, что в ней прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой: президент заявил о готовности продолжать переговоры по Украине с Дональдом Трампом, при этом Россия отвергла идею ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН.

В Германии также опасаются «ядерных угроз» после заявления Путина о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.

Кроме того, издание напомнило о прошлых выступлениях президента России на пленарных заседаниях «Валдая», включая его слова, адресованные Берлину. В частности, российский лидер касался темы суверенитета Германии в послевоенном мире, а также критиковал западную глобальную борьбу за власть.

Накануне президент России принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.

