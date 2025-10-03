СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина

Анализируя речь на «Валдае», издание подчеркивает, что в ней прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой: президент заявил о готовности продолжать переговоры по Украине с Дональдом Трампом, при этом Россия отвергла идею ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН.