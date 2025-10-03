FT узнала о «резком сдвиге» в окружении Трампа по отношению к России

Газета The Wall Street Journal узнала, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Трампа ракеты большой дальности и разрешение использовать их для ударов по России во время Генассамблеи ООН 23 сентября. Глава США сказал, что не возражает, но на их встрече точного одобрения на это не дал.