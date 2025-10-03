«Сириизация» конфликта на Украине, по мнению Орсини, заключается в том, что боевые действия приобретают три выраженные особенности, говорится в статье. Во-первых, в конфликт вовлечено множества международных акторов, каждый из которых преследует свои цели. Это затрудняет удовлетворение всех сторон и прекращение внешней подпитки конфликта. Во-вторых, как и в Сирии, это «игра с нулевой суммой», поскольку разногласия его участников труднопреодолимы, а их позиции не удается сблизить. В-третьих, конфликт предполагает мобилизацию огромных ресурсов и не может угаснуть из-за нехватки денег и боеприпасов.
Также они увеличат вероятность того, что Кремль решится на прямое наступление на Киев, предполагает автор.
Он напоминает, что Украина «выдержала» удары тысяч российских ракет и беспилотников. Тогда почему же Россия не должна выдержать потенциальные удары Tomahawk? НАТО и так поставила Киеву все что могла: ракетные комплексы HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и SCALP, танки Abrams, Challenger и Leopard, кассетные бомбы, системы Patriot и Samp-T и даже истребители F-16. Несмотря на это, Украина «пошла ко дну».
Для урегулирования конфликта на Украине, необходимо устранить его первопричину (то, что НАТО решила расширяться на территорию этой «истерзанной страны») и причины, которые его «сириизируют», например то, что Финляндия вступила в НАТО, или соглашение Берлина и Киева о производстве ракет большой дальности на Украине.
Орсини подчеркивает, что устранение только первопричины конфликта не означает его окончания, поскольку причины, подпитывающие его, приобрели силу, независимую от породившей его причины. Автор считает, что в случае передачи Киеву американских ракеты Tomahawk возможны три сценария развития событий:
- Tomahawk сделают конфликт еще более разрушительным для Украины;
- Москва увеличит свои территориальные претензии;
- Кремль начнет организовывать наступление на Киев и оценивать целесообразность реализации этого плана с учетом различных факторов.