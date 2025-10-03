IFQ: три сценария после передачи Украине Tomahawk

«Сириизация» конфликта на Украине, по мнению Орсини, заключается в том, что боевые действия приобретают три выраженные особенности, говорится в статье. Во-первых, в конфликт вовлечено множества международных акторов, каждый из которых преследует свои цели. Это затрудняет удовлетворение всех сторон и прекращение внешней подпитки конфликта. Во-вторых, как и в Сирии, это «игра с нулевой суммой», поскольку разногласия его участников труднопреодолимы, а их позиции не удается сблизить. В-третьих, конфликт предполагает мобилизацию огромных ресурсов и не может угаснуть из-за нехватки денег и боеприпасов.