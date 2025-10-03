Ричмонд
Импортные товары на маркетплейсах подорожают для россиян из-за нового налога

Минфин планирует ввести НДС с зарубежных товаров.

Минфин планирует с 2027 года ввести НДС на зарубежные товары, приобретаемые через маркетплейсы. Это коснется всех товаров, которые ввозятся в Россию физическими лицами.

Налог будет наращиваться постепенно и к 2030 году достигнет 20%. Нововведение, как прогнозируется, затронет миллионы покупателей и существенно повлияет на цены в онлайн-магазинах.

Минфин предложил обложить налогом добавленной стоимости импортные товары, которые россияне покупают через электронные торговые площадки. Поправки в Налоговый кодекс уже опубликованы на федеральном портале нормативных проектов. Планируется взимать НДС с иностранных товаров, стоимость которых не превышает лимита для беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз.

Налог вводят поэтапно: в 2027 году ставка составит 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, а с 2030-го года — 20%. В Минфине уточнили, что иностранные продавцы и маркетплейсы должны будут перечислять налог не позднее 28 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Для покупателей это означает рост итоговой стоимости заказов из-за границы. При этом на товары, превышающие установленный лимит по стоимости, НДС уже платится вместе с таможенной пошлиной. Эксперты прогнозируют повышение цен и снижение привлекательности зарубежных онлайн-покупок.