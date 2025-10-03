Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван

Пенсионерка и бывший педагог Анна Михалаке в октябре 2024 года опубликовала на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пост, в котором заявила, что дед нынешней главы государства был доносчиком при советской власти и участвовал в депортации молдаван.
«После этой публикации президент подала на женщину в суд, обвинив ее в клевете и нарушении чести, достоинства и репутации. Адвокат Михалаке Игорь Хлопецкий утверждает, что располагает документами, подтверждающими участие Михаила Санду в репрессиях, и они хранятся в одной из стран ЕС. Более того, юрист настаивает на проведении психиатрической экспертизы президента, считая, что она ведет себя агрессивно и патологически лжет. Однако в пятницу суд отклонил запрос о стационарной психиатрической экспертизе в отношении Майи Санду», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
Поясняется, что президент Молдавии требует у пенсионерки 3 тысячи долларов компенсации. «При этом пенсия Анны составляет менее 3,2 тысячи леев (191 доллар — ред.) в месяц, то есть требуемая сумма в 15 раз превышает ее годовой доход. После поста Михалаке лишилась работы и подверглась давлению со стороны активистов (правящей) партии “Действие и солидарность”. Уже четыре месяца учительницу не берут ни в одну школу, несмотря на острую нехватку педагогов в стране», — отмечается в сообщении.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
* запрещена в РФ как экстремистская.