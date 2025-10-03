Ричмонд
Сикорский: восстановление Украины выгоднее всего Польше

Польша станет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Источник: РИА "Новости"

«Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине», — пояснил Радослав Сикорский в интервью Fakt.

«Козырем» для Польши глава МИДа назвал украинскую диаспору в республике. По его словам, на территории Украины, несмотря на продолжение боевых действий, не прекратили работать многие польские предприятия. «Мы уже строим основания для такого сотрудничества», — отметил Сикорский.

Министр не исключил, что следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Польше. В прошедших конференциях Варшава уже принимала участие.