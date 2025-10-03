Мэр Казаченко: ВСУ атаковали Березники, разрушен жилой дом

18 сентября дроны ВСУ атаковали два объекта нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что в Салавате после удара начался пожар. По его словам, предприятие подверглось атаке двух беспилотников самолетного типа, при этом никто не пострадал. Он уточнил, что охрана объекта открывала огонь по дронам. В Киеве заявили, что удар по объектам в Салават нанесли дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины, преодолевшие около 1,4 тыс км.