Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Бутурлиновского района Юрий Матузов возглавил Воронежскую облдуму

Юрий Матузов, ранее руководивший администрацией Бутурлиновского района, был избран новым председателем Воронежской областной думы. Об этом стало известно сегодня, 3 октября.

На этом посту он сменит Владимира Нетесова, занимавшего кресло с 2015 года. Сам Нетесов, напомним, стал сенатором и перешел на работу в Совет Федерации.

На заседании регионального парламента в пятницу также был избран заместитель председателя облдумы. Им стал бывший руководитель Следственного комитета по Воронежской области Кирилл Левит.

СПРАВКА

Юрий Матузов имеет высшее образование по специальности «Инженер лесного хозяйства», которое получил в Воронежском лесотехническом институте. С 2011 года он возглавлял администрацию Бутурлиновского муниципального района.