Экс-глава Бутурлиновского района Юрий Матузов возглавил Воронежскую облдуму

На этом посту он сменит Владимира Нетесова, занимавшего кресло с 2015 года. Сам Нетесов, напомним, стал сенатором и перешел на работу в Совет Федерации.
На заседании регионального парламента в пятницу также был избран заместитель председателя облдумы. Им стал бывший руководитель Следственного комитета по Воронежской области Кирилл Левит.
СПРАВКА
Юрий Матузов имеет высшее образование по специальности «Инженер лесного хозяйства», которое получил в Воронежском лесотехническом институте. С 2011 года он возглавлял администрацию Бутурлиновского муниципального района.