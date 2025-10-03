Ильсур Метшин предложил закрепить градостроительные полномочия за столицами регионов РФ

«Мы в Казани прошли большую дорогу. Сегодня мы находимся в театре имени Галисгара Камала — это труд наших местных зодчих и то, как выстраивалась наша градостроительная политика. Помню, в 2013 году принимали решение о том, как будут строить в Казани. Тогда президент РТ (ныне раис рт- прим.ред) сказал, что мы будем делать все своими силами. Если сейчас эти полномочия отнимут у столиц субъектов, то мы многое потеряем», — сказал он.