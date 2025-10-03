Ильсур Метшин предложил закрепить градостроительные полномочия за столицами регионов РФ

На полях IV Казанского международного юридического форума сегодня прошла панельная сессия «Будущее российского строительного законодательства: вектор развития и новые возможности». Выступая на ней мэр Казани Ильсур Метшин предложил закрепить на законодательном уровне градостроительные полномочия за столицами регионов России. Его инициативу поддержали начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
Участники панельной сессии обсудили реформу местного самоуправления, которая вступит в силу с 1 января 2027 года. Она предполагает создание единой системы публичной власти и переход к одноуровневой системе местного самоуправления. Часть функций, которые сейчас выполняют муниципалитеты, будут переданы на уровень субъектов РФ, в том числе полномочия в сфере градостроительства: утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, резервирование и изъятие земель и другое.
«Я понимаю решение передать полномочия по городскому строительству и нормативные документы на уровень регионов. Страна огромная, муниципалитетов много, и у всех свой опыт, многие города испытывают большой кадровый голод. Но на уровне столиц субъектов это право нужно оставить за исполнительным комитетом», — высказал свое мнение по этому вопросу мэр Казани.
Ильсур Метшин отметил, что в Казани сформирован большой профессиональный коллектив. В их числе — управление архитектуры и градостроительства города и Институт развития Казани.
«Мы в Казани прошли большую дорогу. Сегодня мы находимся в театре имени Галисгара Камала — это труд наших местных зодчих и то, как выстраивалась наша градостроительная политика. Помню, в 2013 году принимали решение о том, как будут строить в Казани. Тогда президент РТ (ныне раис рт- прим.ред) сказал, что мы будем делать все своими силами. Если сейчас эти полномочия отнимут у столиц субъектов, то мы многое потеряем», — сказал он.
При этом по мнению мэра Казани правительство и органы местного самоуправления должны принимать решения сообща. «Наша следующая задача, которую мы ставим себе на следующие 5 лет — это реализация проекта “Большая Казань”, которая подразумевает развитие Казанской агломерации. Мы вместе с республикой должны заниматься развитием пригородов», — сказал мэр Казани.
Начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов поддержал инициативу Ильсура Метшина. Спикер отметил, что сегодня Татарстан представляет успешно выстроенную модель, которую используют при строительстве объектов.
«Наше общее законодательство предполагает определенную, часто разделенную структуру управления проектами. Однако Татарстан демонстрирует другой подход: любой крупный и важный объект, от идеи до завершения, реализуется за счет полной и скоординированной мобилизации всех ресурсов. Возьмем, к примеру, театр имени Камала. Я помню, когда там был только котлован. Этот масштабный проект был реализован очень быстро. Секрет успеха в том, что все участники были синхронизированы. Команда управленцев работала так, чтобы все параллельные процессы шли без критических сбоев, что позволило достичь высокой скорости», — отметил Игорь Манылов.
Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон выступил с предложением рассмотреть механизм, позволяющий муниципалитетам использовать финансовые потоки, связанные со строительством, для более быстрого возведения школ и детских садов. Он отметил, что введение эскроу-счетов, хотя и защищает дольщиков, приводит к значительным затратам на банковские проценты, которые могли бы быть направлены на социальные нужды.
«Система эскроу-счетов необходима для защиты граждан, это факт. Но мы видим, что значительные средства уходят на высокие банковские ставки. Мы предлагаем разработать механизм, при котором часть этих средств, или эквивалент, мог бы быть направлен на строительство социальной инфраструктуры, если застройщик демонстрирует высокую степень надежности и прозрачности проекта. Это позволит нам значительно ускорить темпы строительства школ и детских садов», — заявил Илья Вольфсон.
Мэр Казани поддержал эту идею, подчеркнув ее актуальность для быстрорастущего города: «Илья Светославович поднял абсолютно верный вопрос. Эскроу-счета — это гарантия для дольщика, и мы не должны ее отменять. Но мы не можем игнорировать огромный дефицит социальной инфраструктуры. Если мы сможем наладить взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы те средства, которые сегодня уходят на обслуживание этих счетов в виде процентов, перенаправлялись в целевой фонд развития школ и садиков — это будет огромный прорыв».
Модератором встречи был ректор Правового департамента минстроя РФ, председатель комиссии по правовому регулированию строительства в Ассоциации юристов России Олег Сперанский.
IV Казанский международный юридический форум проходит 3 и 4 октября. В этом году к работе присоединились представители 28 стран мира и 71 города России. Одной из площадок форума стал театр им. Г. Камала, здесь прошло пленарное заседание «Время права: в поисках универсального языка в многополярном мире».