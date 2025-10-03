Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с наступающим Днём учителя

— Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, слова благодарности за воспитание настоящих защитников Отечества. Сегодня выпускники наших школ достойно сражаются на передовой, проявляя мужество и героизм. Педагоги, ученики и родители объединились для оказания помощи участникам специальной военной операции, заботы об их семьях, чествования памяти наших героев. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы делаете для воспитания у ребят патриотизма, готовности защищать Родину, — сказал Радий Хабиров.