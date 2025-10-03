Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с наступающим Днём учителя

— Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, слова благодарности за воспитание настоящих защитников Отечества. Сегодня выпускники наших школ достойно сражаются на передовой, проявляя мужество и героизм. Педагоги, ученики и родители объединились для оказания помощи участникам специальной военной операции, заботы об их семьях, чествования памяти наших героев. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы делаете для воспитания у ребят патриотизма, готовности защищать Родину, — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул, что руководство республики старается создать достойные условия для работы учителей и повышения статуса учительской профессии в обществе.
Обновляется материальная база системы образования. За последние годы в регионе открылись 48 новых больших школ и 67 детских садов почти на 35 тысяч мест, отремонтированы сотни зданий школ и садиков.
Для закрепления таких успехов в Башкирии организована системная поддержка учителей, выпускников, победителей школьных олимпиад. Подняли в три раза, до 300 тысяч рублей, выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников и подготовившим их учителям. Призёрам и их педагогам — в 2,5 раза, до 150 тысяч рублей. Продолжают выплачиваться премии учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. В этом году таких учителей стало больше — 123.
За шесть лет получили гранты 675 молодых сельских учителей. В этом году такую же поддержку получили 50 директоров сельских школ. В прошлом году 75 лучших педагогов детских садов впервые получили гранты по 575 тысяч рублей. На прошлой неделе я вручил гранты ещё 50 воспитателям. И эту работу мы продолжим.
С этого года ежегодно тысяча педагогов будут получать санаторно-курортное лечение в здравницах республики.
Сегодня в зале присутствовали известные учителя, яркие молодые педагоги, авторитетные работники сферы образования, а также уважаемые ветераны, посвятившие работе в школе не одно десятилетие.
Галия Мухтаровна Мухамедьянова прошла путь от учителя сельской школы до министра народного образования республики. Многое сделала для развития наших школ, открытия гимназий и лицеев, оказания научно-методической помощи учителям. Фания Шугаиповна Сынбулатова посвятила 44 года своей деятельности обучению и воспитанию детей младшего школьного возраста — самого важного для успешного обучения.
Раис Фаметдинович Хаертдинов преподаёт основы безопасности и защиты Родины в школе № 3 села Бураево. Его ученики ежегодно становятся победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Общий педагогический стаж — 48 лет. Зоя Петровна Тугаева трудится в сфере образования 42 года. Сейчас она работает учителем физики школы № 8 города Белебея. Интерес к своим урокам она вызывает упором на исследовательскую работу. Это помогает её ученикам многие годы успешно сдавать ЕГЭ.
В заключение Глава Башкортостана выразил благодарность министру просвещения Башкортостана Ильдару Мавлетбердину и его большой команде.
— Благодаря вашей эффективной работе с директорами, заместителями глав по социальной работе, наша республика стабильно входит в тройку лидеров среди регионов России по объёму финансирования президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений. Это в общей сложности порядка 20 млрд рублей до 2030 года. Работы предстоит немало каждый год, но это шанс привести в порядок наши школы, — сказал Радий Хабиров. — Так держать!