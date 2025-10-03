Беглов подписал закон о вручении знака «Жителю блокадного Ленинграда»

Губернатор Александр Беглов подписал закон, который позволяет получить знак «Жителю блокадного Ленинграда» всем, кто провел в осажденном городе хотя бы один день в период с 1941 по 1944 год.
Как пояснила пресс-служба Смольного, решение устраняет существовавшее с 1989 года ограничение, согласно которому для получения знака необходимо было прожить в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев.
— Мы восстановили историческую справедливость по инициативе организации «Жители блокадного Ленинграда», которую поддержал Президент России, — заявил Александр Беглов.
По его словам, около 3 тысяч блокадников по всей стране, в том числе 1800 в Петербурге, теперь смогут получить не только знак, но и статус ветерана с соответствующими льготами.
Новый закон дает право на федеральные меры поддержки, включая вторую пенсию по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты, компенсацию ЖКУ и право на улучшение жилищных условий. Местные администрации будут персонально сопровождать каждого ветерана при оформлении всех положенных мер социальной поддержки.
С 1989 года знак «Жителю блокадного Ленинграда» получили 850 тысяч человек. Новый закон позволит признать заслуги всех оставшихся в живых участников тех трагических событий.