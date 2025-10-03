Ричмонд
MWM: на Западе отметили повышенную живучесть российских танков Т-90М

Модернизация танка Т-90М «Прорыв» повысила его защищенность и боевую эффективность, при этом танк сохранил ремонтопригодность, пишет западное интернет-издание Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, командующий Сухопутными войсками России, генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что новая российская бронетехника, включая танки Т-90М, демонстрирует высокую эффективность в боевых действиях на Украине. Такого же мнения придерживается заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В феврале 2024 года он отметил, что Т-90М «блестяще зарекомендовали себя» в зоне СВО. «Боевые командиры, которые возвращаются с передовой и заказывают технику, просили помочь с приобретением танков Т-90М. Это очень хорошее оружие», — добавил он. В марте 2023 года Медведев заявил, что, на его взгляд, танк Т-90М «сейчас является лучшим танком в мире» и «превосходит по своим тактико-техническим данным и массе» западные танки Leopard, Challenger и Abrams. Столь же высокую оценку этот танк заслужил от президента Владимира Путина четыре месяца спустя, когда он отметил стойкость Т-90М при подрыве на фугасе и назвал его лучшим танком в мире.

В статье говорится, что танки Т-90М поступили на вооружение российской армии в апреле 2020 года.

Они, как отмечает MWM, обладают рядом примечательных особенностей, включая прочную корпусную броню, очень широкое покрытие модульного комплекса динамической защиты «Реликт», новейшие системы управления огнем и тепловизионные прицелы, а также независимый тепловизионный панорамный прицел и цифровой дисплей для командира.

Огневая мощь Т-90М, по мнению издания, значительно улучшилась по сравнению с предыдущими версиями благодаря новому автомату заряжания и основному орудию. Они позволяют использовать более длинные бронебойные подкалиберные оперенные снаряды, которые отличаются гораздо большей пробивной силой в отношении вражеской брони.

Размещение боекомплекта в отдельном отсеке и значительное повышение уровня защиты системы автоматического заряжания увеличили живучесть танка, отмечает MWM.

При этом он сохранил низкие требования к техническому обслуживанию, характерные для машин семейства Т-72.

Это значительно упрощает его эксплуатацию по сравнению с западными танками или Т-64 или Т-80, которые в настоящее время также используются обеими сторонами в конфликте на Украине, говорится в статье.

Тем не менее высказываются опасения, что, несмотря на значительное наращивание производства и усилия по ремонту и модернизации танков Т-62, Т-72 и Т-80 советского производства, российский оборонный сектор не сможет поддерживать численность своего танкового парка. При этом издание подчеркивает, что Украина гораздо сильнее пострадала от нехватки вооружений, поскольку ее западные союзники по-прежнему ограничены в возможностях восполнять потери.

Ожидается, что значительное снижение показателей выбытия российских танков в 2025 году по сравнению с предыдущими годами позволит России выиграть критическое время для дальнейшего увеличения объемов производства Т-90М, а также значительно повысить его живучесть.

Это, скорее всего, будет обеспечено за счет интеграции системы активной защиты «Арена-М» на Т-90М и улучшенные версии Т-72.

