MWM: на Западе отметили повышенную живучесть российских танков Т-90М

Согласно статье, командующий Сухопутными войсками России, генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что новая российская бронетехника, включая танки Т-90М, демонстрирует высокую эффективность в боевых действиях на Украине. Такого же мнения придерживается заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В феврале 2024 года он отметил, что Т-90М «блестяще зарекомендовали себя» в зоне СВО. «Боевые командиры, которые возвращаются с передовой и заказывают технику, просили помочь с приобретением танков Т-90М. Это очень хорошее оружие», — добавил он. В марте 2023 года Медведев заявил, что, на его взгляд, танк Т-90М «сейчас является лучшим танком в мире» и «превосходит по своим тактико-техническим данным и массе» западные танки Leopard, Challenger и Abrams. Столь же высокую оценку этот танк заслужил от президента Владимира Путина четыре месяца спустя, когда он отметил стойкость Т-90М при подрыве на фугасе и назвал его лучшим танком в мире.
В статье говорится, что танки Т-90М поступили на вооружение российской армии в апреле 2020 года.
Огневая мощь Т-90М, по мнению издания, значительно улучшилась по сравнению с предыдущими версиями благодаря новому автомату заряжания и основному орудию. Они позволяют использовать более длинные бронебойные подкалиберные оперенные снаряды, которые отличаются гораздо большей пробивной силой в отношении вражеской брони.
Размещение боекомплекта в отдельном отсеке и значительное повышение уровня защиты системы автоматического заряжания увеличили живучесть танка, отмечает MWM.
Это значительно упрощает его эксплуатацию по сравнению с западными танками или Т-64 или Т-80, которые в настоящее время также используются обеими сторонами в конфликте на Украине, говорится в статье.
Тем не менее высказываются опасения, что, несмотря на значительное наращивание производства и усилия по ремонту и модернизации танков Т-62, Т-72 и Т-80 советского производства, российский оборонный сектор не сможет поддерживать численность своего танкового парка. При этом издание подчеркивает, что Украина гораздо сильнее пострадала от нехватки вооружений, поскольку ее западные союзники по-прежнему ограничены в возможностях восполнять потери.
Это, скорее всего, будет обеспечено за счет интеграции системы активной защиты «Арена-М» на Т-90М и улучшенные версии Т-72.