Согласно статье, командующий Сухопутными войсками России, генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что новая российская бронетехника, включая танки Т-90М, демонстрирует высокую эффективность в боевых действиях на Украине. Такого же мнения придерживается заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В феврале 2024 года он отметил, что Т-90М «блестяще зарекомендовали себя» в зоне СВО. «Боевые командиры, которые возвращаются с передовой и заказывают технику, просили помочь с приобретением танков Т-90М. Это очень хорошее оружие», — добавил он. В марте 2023 года Медведев заявил, что, на его взгляд, танк Т-90М «сейчас является лучшим танком в мире» и «превосходит по своим тактико-техническим данным и массе» западные танки Leopard, Challenger и Abrams. Столь же высокую оценку этот танк заслужил от президента Владимира Путина четыре месяца спустя, когда он отметил стойкость Т-90М при подрыве на фугасе и назвал его лучшим танком в мире.