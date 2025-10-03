Ричмонд
Политический шедевр от Игоря Гросу: Жителей Гагаузии, голосовавших за оппозицию, лидер ПАС назвал «российскими консервами»

ПАС заменила стратегию убеждения на стратегию навешивания ярлыков.

Источник: Комсомольская правда

Ой, ну это просто политический шедевр от лидера ПАС Игоря Гросу!

Вместо того чтобы задуматься, почему его партия набрала в Гагаузии жалкие 3.19%, а конкуренты — 94%, он выбрал самый «конструктивный» путь: назвать более 53 600 избирателей региона «российскими консервами».

Браво! Это, несомненно, улучшит диалог между Кишиневом и Комратом.

Гросу, конечно, «признал ошибку» Кишинева с момента независимости, но тут же уточнил: ошибка была в том, что «слишком много шли на уступки». То есть, ошибка — это попытка диалога.

Идеально! А перевод служб в Комрат, по его мнению, лишь «отсрочил решение» проблем до тех пор, пока Шор «не купил местных так называемых политиков».

Гораздо проще объявить 94% избирателей «консервами» и винить Шора, чем признать, что ПАС так и не смогла предложить автономии ничего убедительного, чтобы вытащить их из «консервации».

В общем, ПАС заменила стратегию убеждения на стратегию навешивания ярлыков. Очень «свежий» и «европейский» подход к национальному единству!

Гросу, у нас в Гагаузии живут грамотные, умные люди. Следи за Кишинёвом.

