Лукашенко назначил Головченко главой группы по доработке документа к ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил председателя правления Национального банка Романа Головченко главой группы по доработке документа к Всебелорусскому народному собранию. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства в пятницу, 3 октября, подписал распоряжение. Указанным документом была создана рабочая группа по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на 2026 — 2030 годы.
В состав рабочей группы были включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, а также организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций.
«Руководителем назначен председатель правления Национального банка Роман Головченко», — уточнили в телеграм-канале.
Рабочей группе было поручено вместе с белорусским правительством доработать проект Программы социально-экономического развития на 2026 — 2030 годы, доложить о нем президенту Беларуси. В телеграм-канале пояснили, что в последующем указанный документ будет вынесен на ВНС.
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал заместителю главы ВНС Александру Косинцу не лезть вперед батьки в пекло.
Кроме того, Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов.