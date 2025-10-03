Лукашенко назначил Головченко главой группы по доработке документа к ВНС

Рабочей группе было поручено вместе с белорусским правительством доработать проект Программы социально-экономического развития на 2026 — 2030 годы, доложить о нем президенту Беларуси. В телеграм-канале пояснили, что в последующем указанный документ будет вынесен на ВНС.