Трамп потребовал от «Хамаса» заключить сделку с Израилем до вечера 5 октября

Ранее эмиратское издание The National сообщило со ссылкой на источники среди арабских посредников в переговорах, что «Хамас» не устраивает план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. В связи с этим группировка собиралась внести в документ поправки, неприемлемые для израильской стороны. В том числе не одновременное, а поэтапное освобождение заложников, захваченных 7 октября, передача оружия арабским посредникам, а также вывод войск Армии обороны Израиля со всей территории сектора Газа.