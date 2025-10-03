Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом»

«Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Он потребовал немедленного освобождения всех заложников, включая тела погибших.
«Освободите заложников, всех, включая тела мёртвых, немедленно», — призвал хозяин Белого дома.
«Детали документа известны миру, и он велик для всех», — отметил он.
Трамп отдельно обратился к мирному населению Газы.
«Я прошу всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий. Все они будут в безопасности и получат помощь», — заверил он.
В понедельник Белый дом опубликовал «полноценный» план Трампа из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
План Трампа
ХАМАС и «другие группировки» должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал «довести дело до конца».