Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет, если вся оппозиция сдаст мандаты: Результаты парламентских выборов в Молдове аннулируют?

То, что вытворяют власти с партией Василия Костюка, пытаясь лишить его 6 депутатских мандатов через Конституционный суд, — это еще один удар по демократии.

Источник: Комсомольская правда

Что будет, если вся оппозиция сдаст мандаты: Результаты парламентских выборов в Молдове аннулируют?

То, что вытворяют власти с партией Василия Костюка, пытаясь лишить его 6 депутатских мандатов через Конституционный суд, — это еще один удар по демократии.

Костюку «шьют» продвижения в TikTok (анонимные аккаунты, незадекларированные расходы и т. д.).

Ладно, пусть так. Но в этом случае ЦИК и КС должны придерживаться единого подхода ко всем конкурентам на выборах, включая правящую партию.

ЦИК не хочет посчитать все фальшивые страницы в Facebook, которые работали на ПАС?

А НПО, которые агитировали за «жёлтых» и били по оппозиции?

А поддержка со стороны Макрона, Туска, Мерца, фон дер Ляйен — это не считается?

В связи с подобным беспределом все чаще мелькает мысль о том, что, если вся оппозиция сдаст мандаты, то результаты выборов будут аннулированы.

Так ли это на самом деле?

На этот вопрос отвечает экс-министр экономики Александр Муравский:

Порядок распределения мандатов определяется ст. 124 Избирательного кодекса.

Если внимательно прочесть все пункты статьи, то выходит следующее.

— Если кандидаты, прошедшие в парламент от какой-либо партии, откажутся от мандата, то их заменят следующие по списку этой партии.

— Если партия исчерпает свой список, а мандаты ещё останутся, то они перейдут другим партиям в установленном порядке.

Таким образом может создаться ситуация, при которой все партии, кроме ПАС откажутся войти в парламент. И тогда весь парламент займут только 101 представитель ПАС.

Выборы уже состоялись, их никто отменять не будет.

ЦИК их уже признала.

Осталось только решение КС, которое мы знаем, каким будет.

И дальше работает только механизм распределения мандатов.

Вот такая ситуация.

К сожалению.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.

Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).

День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.

Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).

Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.

Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).