Что будет, если вся оппозиция сдаст мандаты: Результаты парламентских выборов в Молдове аннулируют?
То, что вытворяют власти с партией Василия Костюка, пытаясь лишить его 6 депутатских мандатов через Конституционный суд, — это еще один удар по демократии.
Костюку «шьют» продвижения в TikTok (анонимные аккаунты, незадекларированные расходы и т. д.).
Ладно, пусть так. Но в этом случае ЦИК и КС должны придерживаться единого подхода ко всем конкурентам на выборах, включая правящую партию.
ЦИК не хочет посчитать все фальшивые страницы в Facebook, которые работали на ПАС?
А НПО, которые агитировали за «жёлтых» и били по оппозиции?
А поддержка со стороны Макрона, Туска, Мерца, фон дер Ляйен — это не считается?
В связи с подобным беспределом все чаще мелькает мысль о том, что, если вся оппозиция сдаст мандаты, то результаты выборов будут аннулированы.
Так ли это на самом деле?
На этот вопрос отвечает экс-министр экономики Александр Муравский:
Порядок распределения мандатов определяется ст. 124 Избирательного кодекса.
Если внимательно прочесть все пункты статьи, то выходит следующее.
— Если кандидаты, прошедшие в парламент от какой-либо партии, откажутся от мандата, то их заменят следующие по списку этой партии.
— Если партия исчерпает свой список, а мандаты ещё останутся, то они перейдут другим партиям в установленном порядке.
Таким образом может создаться ситуация, при которой все партии, кроме ПАС откажутся войти в парламент. И тогда весь парламент займут только 101 представитель ПАС.
Выборы уже состоялись, их никто отменять не будет.
ЦИК их уже признала.
Осталось только решение КС, которое мы знаем, каким будет.
И дальше работает только механизм распределения мандатов.
Вот такая ситуация.
К сожалению.
