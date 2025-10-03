Politico: на следующей неделе фон дер Ляйен ждут сразу два голосования по вотуму доверия

Как поясняет издание, для либералов, социалистов и правоцентристов потенциальное отстранение фон дер Ляйен будет означать смещение их собственных комиссаров в составе Еврокомиссии, что ослабит их влияние. Поэтому, например, некоторые либералы, которые открыто не любят фон дер Ляйен и выступали против ее второго срока, проголосуют за нее ради «сохранения стабильности». «Мы не будем участвовать в таких намеренно дестабилизирующих играх», — заявила глава СВДП в парламенте и председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. А глава делегации немецких социалистов Рене Репази заверил, что они проголосуют за фон дер Ляйен, и раскритиковал использование крайними фракциями парламента предложений о недоверии «в подстрекательской манере».