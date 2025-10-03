Ричмонд
Politico: на следующей неделе фон дер Ляйен ждут сразу два голосования по вотуму доверия

Судя по прогнозам, глава Еврокомиссии «переживет» вотумы доверия, которые пройдут в четверг, 9 октября, хотя недовольство ее руководством растет, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Депутаты Европарламента все чаще критикуют руководство Еврокомиссии. В понедельник многие из них воспользуются дебатами в парламенте, чтобы выразить свое недовольство фон дер Ляйен, однако в четверг они вряд ли присоединятся к ультраправым и левым политиками, чтобы снять ее с должности, говорится в статье.

Есть много веских причин критиковать фон дер Ляйен. Но мы сомневаемся, что преемник будет лучше нынешнего председателя Еврокомиссии.

Эрик Марквардт
глава парламентской фракции «Зеленые Германии»

В четверг состоятся два отдельных голосования по вотуму доверия: один вотум был инициирован ультраправой партией «Патриоты за Европу», другой — представителями левых. Впервые в истории Еврокомиссии ее глава столкнулась со вторым голосованием за последние три месяца и сразу по двум вотумам доверия (первое голосование состоялось в июле).

Представители этих партий обвиняют фон дер Ляйен в ослаблении Европейского союза, отсутствии прозрачности, недальновидности в торговых соглашениях с США и Латинской Америкой, в ее позиции по Газе, отказе от помощи европейским фермерам и ослаблении климатических правил.

В ее собственной партии многие недовольны ее заявлением о том, что ЕС разорвет отношения с Израилем и введет санкции в ответ на вторжение Израиля в Газу. «Иногда ее действия трудно переварить», — заявил на условиях анонимности представитель ее партии. Он утверждает, что фон дер Ляйен уже столкнулась с «растущей оппозицией» в своей партии.

Хотя Politico предполагает, что «растущая оппозиция» отразится на окончательных цифрах двух голосований, депутаты Европарламента пока не готовы отстранить фон дер Ляйен от власти.

В июле, как напоминает издание, вотум недоверия главе ЕК не набрал необходимого большинства в две трети голосов. Причем тогда многие парламентарии выразили недовольство фон дер Ляйен, но позднее либо не явились на голосование, либо воздержались, либо проголосовали за нее.

На следующей неделе, как предполагает Politico, больше депутатов проголосуют за вотум недоверия главе ЕК. По прогнозам, против фон дер Ляйен будет подано до 305 голосов, тогда как для ее снятия с должности необходимо 480 голосов депутатов.

Как поясняет издание, для либералов, социалистов и правоцентристов потенциальное отстранение фон дер Ляйен будет означать смещение их собственных комиссаров в составе Еврокомиссии, что ослабит их влияние. Поэтому, например, некоторые либералы, которые открыто не любят фон дер Ляйен и выступали против ее второго срока, проголосуют за нее ради «сохранения стабильности».  «Мы не будем участвовать в таких намеренно дестабилизирующих играх», — заявила глава СВДП в парламенте и председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. А глава делегации немецких социалистов Рене Репази заверил, что они проголосуют за фон дер Ляйен, и раскритиковал использование крайними фракциями парламента предложений о недоверии «в подстрекательской манере».