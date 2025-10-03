Politico: на следующей неделе фон дер Ляйен ждут сразу два голосования по вотуму доверия

Депутаты Европарламента все чаще критикуют руководство Еврокомиссии. В понедельник многие из них воспользуются дебатами в парламенте, чтобы выразить свое недовольство фон дер Ляйен, однако в четверг они вряд ли присоединятся к ультраправым и левым политиками, чтобы снять ее с должности, говорится в статье.
Есть много веских причин критиковать фон дер Ляйен. Но мы сомневаемся, что преемник будет лучше нынешнего председателя Еврокомиссии.
В четверг состоятся два отдельных голосования по вотуму доверия: один вотум был инициирован ультраправой партией «Патриоты за Европу», другой — представителями левых. Впервые в истории Еврокомиссии ее глава столкнулась со вторым голосованием за последние три месяца и сразу по двум вотумам доверия (первое голосование состоялось в июле).
В ее собственной партии многие недовольны ее заявлением о том, что ЕС разорвет отношения с Израилем и введет санкции в ответ на вторжение Израиля в Газу. «Иногда ее действия трудно переварить», — заявил на условиях анонимности представитель ее партии. Он утверждает, что фон дер Ляйен уже столкнулась с «растущей оппозицией» в своей партии.
В июле, как напоминает издание, вотум недоверия главе ЕК не набрал необходимого большинства в две трети голосов. Причем тогда многие парламентарии выразили недовольство фон дер Ляйен, но позднее либо не явились на голосование, либо воздержались, либо проголосовали за нее.
Как поясняет издание, для либералов, социалистов и правоцентристов потенциальное отстранение фон дер Ляйен будет означать смещение их собственных комиссаров в составе Еврокомиссии, что ослабит их влияние. Поэтому, например, некоторые либералы, которые открыто не любят фон дер Ляйен и выступали против ее второго срока, проголосуют за нее ради «сохранения стабильности». «Мы не будем участвовать в таких намеренно дестабилизирующих играх», — заявила глава СВДП в парламенте и председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. А глава делегации немецких социалистов Рене Репази заверил, что они проголосуют за фон дер Ляйен, и раскритиковал использование крайними фракциями парламента предложений о недоверии «в подстрекательской манере».