ЦИК Молдавии отказался аннулировать регистрацию оппозиции на выборах

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) направила жалобу в ЦИК из-за видеороликов, в которых лидер румынской оппозиционной партии AUR Джеордже Симион призывал молдавских избирателей поддержать партию’Демократия Дома«, возглавляемую Василием Костюком. Более того, видеоролики с этими призывами были выложены в каналах активистов партии в TikTok в день тишины. Сам Костюк неоднократно утверждал, что не обращался к румынскому политику с просьбой об агитации. Тем не менее, ПДС увидела в этом вовлечение иностранных политиков в избирательную кампанию, что запрещено местным законодательством. Также ПДС подчеркивает, что в отношении Симиона действует запрет на въезд в Молдавию из-за соображений угроз национальной безопасности, поэтому они требуют для Костюка максимально жесткое наказание в виде аннулирования его регистрации в качестве избирательного конкурента. ЦИК также рассматривает жалобу национального инспектората расследований о том, что на платформе TikTok в день тишины 4 канала публиковали агитационные ролики в поддержку партии “Демократия дома”. Костюк утверждает, что не имеет отношения к этим каналам и не спонсировал их.