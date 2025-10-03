КСП Башкирии выявила нарушения в Абзелиловском районе на 728 млн рублей

Контрольно-счетная палата провела проверку в Абзелиловском районе. С 2022 по 2025 год аудиторами были обнаружены факты нецелевого использования бюджетных средств, факты оплаты не выполненных строительных работ, нарушения условий муниципальных контрактов, нарушений соглашений, земельного и трудового законодательства и другие.

«За три года в районе с нарушениями бюджетного кодекса РФ освоено бюджетное финансирование на общую сумму 570 млн рублей, а общая сумма нарушений с учетом имущественных составила свыше 728 миллионов рублей», — представил данные проверки аудитор КСП Владимир Малков.

Некоторые нарушения имеют признак уголовно-наказуемых деяний. Это касается действий экс-главы района Ильдара Нафикова и других должностных лиц. Материалы по нескольким фактам уже направлены в правоохранительные органы прямо в ходе проверки.

Проверка показала ряд серьезных недостатков в бюджетном процессе района. Это недостоверные сведения о суммах бюджетных дотаций, занижение стоимости капитальных строительных объектов на сумму около 13 млн рублей. Были допущены крупные штрафы за несоблюдение налогового законодательства, законов о госзакупках и административные правонарушения, суммарно на сумму более 6 млн рублей.

В то же время Абзелиловский район остается единственным районом республики, не работающем в агрегаторе торгов малого объема, признанным одной из лучших практик РБ на федеральном уровне.

В муниципалитете создали сразу три муниципальных учреждения, увеличив численность штата и объём финансовых обязательств, что оказалось неэффективным решением и привело к трате более 8,6 млн рублей. Были созданы и не функционировали полилингвинальная школа в селе Аскарово, МКУ «Транспортное управление», Центр общественной безопасности.

В результате проверок выявлены значительные нарушения при выполнении ремонтных и строительных работ, в том числе в образовательных учреждениях. Итоговая сумма таких нарушений составляет более 86 млн рублей. Это — оплата не выполненных работ, завышение стоимости материалов и работ, оплата выполненных работ без исполнительной документации.

Также установлены неоднократные факты нарушений при реализации региональных проектов. Поставщики нарушили условия по 26 муниципальным контрактам на оснащение школьных кабинетов оборудованием на сумму свыше 4 млн рублей. Учебные учреждения не получили оборудование в рамках проектов «Современная школа», «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на сумму свыше 22 млн рублей. Выявлены также факты недостачи учебного оборудования на более чем 300 тыс. рублей.

Обнаружены факты нарушений в части обеспечения жильем детей-сирот. За последние три года району на эти цели было выделено свыше 127 млн рублей. В муниципалитете сложился круг предпринимателей-застройщиков, специализирующийся на реализации жилых помещений для детей-сирот по определенной схеме. Они покупали землю по льготной цене, делили её на небольшие участки и продавали обратно муниципалитету по рыночным ценам, становясь единственными участниками тендеров на покупку жилья. Такая схема действовала в районе все три года.