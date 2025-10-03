КСП Башкирии выявила нарушения в Абзелиловском районе на 728 млн рублей

Контрольно-счетная палата провела проверку в Абзелиловском районе. С 2022 по 2025 год аудиторами были обнаружены факты нецелевого использования бюджетных средств, факты оплаты не выполненных строительных работ, нарушения условий муниципальных контрактов, нарушений соглашений, земельного и трудового законодательства и другие.
«За три года в районе с нарушениями бюджетного кодекса РФ освоено бюджетное финансирование на общую сумму 570 млн рублей, а общая сумма нарушений с учетом имущественных составила свыше 728 миллионов рублей», — представил данные проверки аудитор КСП Владимир Малков.
Некоторые нарушения имеют признак уголовно-наказуемых деяний. Это касается действий экс-главы района Ильдара Нафикова и других должностных лиц. Материалы по нескольким фактам уже направлены в правоохранительные органы прямо в ходе проверки.
Как сообщил аудитор, установлено, что бывший глава администрации района ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, проявлял халатность и небрежность, что привело к серьезным убыткам муниципального бюджета.
Общая сумма нанесенного ущерба превысила 11,6 млн рублей.
Были нарушены нормы и трудового законодательства — это необоснованные надбавки водителям администрации, недоведение зарплаты некоторых сотрудникам до уровня МРОТ, двойные выплаты по командировкам.
Проверка показала ряд серьезных недостатков в бюджетном процессе района. Это недостоверные сведения о суммах бюджетных дотаций, занижение стоимости капитальных строительных объектов на сумму около 13 млн рублей. Были допущены крупные штрафы за несоблюдение налогового законодательства, законов о госзакупках и административные правонарушения, суммарно на сумму более 6 млн рублей.
В то же время Абзелиловский район остается единственным районом республики, не работающем в агрегаторе торгов малого объема, признанным одной из лучших практик РБ на федеральном уровне.
В муниципалитете создали сразу три муниципальных учреждения, увеличив численность штата и объём финансовых обязательств, что оказалось неэффективным решением и привело к трате более 8,6 млн рублей. Были созданы и не функционировали полилингвинальная школа в селе Аскарово, МКУ «Транспортное управление», Центр общественной безопасности.
В результате проверок выявлены значительные нарушения при выполнении ремонтных и строительных работ, в том числе в образовательных учреждениях. Итоговая сумма таких нарушений составляет более 86 млн рублей. Это — оплата не выполненных работ, завышение стоимости материалов и работ, оплата выполненных работ без исполнительной документации.
Также установлены неоднократные факты нарушений при реализации региональных проектов. Поставщики нарушили условия по 26 муниципальным контрактам на оснащение школьных кабинетов оборудованием на сумму свыше 4 млн рублей. Учебные учреждения не получили оборудование в рамках проектов «Современная школа», «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на сумму свыше 22 млн рублей. Выявлены также факты недостачи учебного оборудования на более чем 300 тыс. рублей.
Также в Абзелиловском районе обнаружились серьёзные недостатки в учете и контроле муниципального имущества. Выявлены серьезные нарушения при использовании земельных участков. Проверяющие установили, что крупная компания «Уральское горнорудное управление Восток» использовала сельскохозяйственный участок площадью более 43 тысяч кв.м для складирования вскрышных пород, без официального разрешения. Другая часть участка, площадью 16,6 тыс. кв. м, была нелегально задействована для добычи полезных ископаемых. Из-за этого бюджет района лишился доходов от аренды на общую сумму более 250 тысяч рублей.
«Администрацией района не приняты меры по установлению ущерба от нецелевого использования земельного участка и его взысканию с виновного лица, не обеспечена рекультивация земельного участка с восстановлением плодородного слоя», — уточнил аудитор Владимир Малков.
Также на заседании были озвучены факты нарушений в использовании государственных средств и имущества, нарушения земельного законодательства.
Так, два владельца изменили статус сельскохозяйственного участка, предназначенного для аграрных нужд, сначала на личные нужды, а затем на садоводство. После этого поделили землю на 535 отдельных и реализовали третьим лицам по цене 3,5 млн рублей каждый под строительство коттеджного поселка. Суд запретил любые дальнейшие сделки и строительство на данном участке.
Кроме того, в районе обнаружены несанкционированные свалки площадью 36 500 кв.м.
«Приоритетом работы Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан является контроль за достижением целей региональных проектов и контроль за эффективностью использования бюджетных средств. Мы заслушали отчет аудитора о результатах проверки в Абзелиловском районе и видим, что результаты региональных проектов в этом муниципалитете не достигнуты, и почему. По результатам проверки будет внесено представление главе района для устранения выявленных нарушений. В течение месяца он должен будет разработать план их устранения. Обычно для этого дается определенный срок — до 1 года. Учитывая, что нарушений в районе очень много, срок будет предоставлен достаточно большой», — подытожила исполняющий обязанности председателя КСП РБ Елена Теняева.