Удары ВС РФ критически повредили газовую инфраструктуру Украины

По его словам, 3 октября по объектам «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 БПЛА. Также о повреждении своих объектов сообщила компания ДТЭК. Работа газодобычи в Полтавской области была остановлена.