Польша сыграла партию, а кто решил исход? Еще раз о блокаде границы

Варшава 25 сентября после двухнедельного перерыва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью. Однако восстановить доверие к Польше как к транзитной стране по щелчку пальцев не получится. И судя по публикациям польских СМИ, а также заявлениям отдельных политиков и экспертов, в самой Польше прекрасно понимают: за один месяц власти умудрились наворотить таких дел, что последствия придется разгребать еще долго.
Эффект домино.
«Двухнедельное закрытие границы стало серьезным потрясением для польской и европейской экономик. Перебои в транспортном сообщении по одному из ключевых торговых коридоров Европейского союза — Шелковому пути — приводят к убыткам в сотни миллионов евро, причем последствия ощущают не только предприятия, но и потребители, и местные сообщества», — отмечала в своей публикации для издания Trans.INFO польский эксперт в области таможенного дела Изабелла Тыминьска.
По ее оценкам, простой грузовиков на границе — это дополнительные расходы в размере 500−700 евро в день. Если предположить, что в среднем в течение двух недель, пока граница была закрыта, в очереди стояли несколько тысяч транспортных средств, общая дополнительная нагрузка на транспортную отрасль составила примерно 100−200 млн евро. «Для многих компаний это означает потерю прибыльности по отдельным контрактам и необходимость пересмотра условий контрактов с клиентами», — отмечала эксперт.
Сбои в транспортировке порождают эффект домино в цепочках поставок. Так, задержки в поставках сырья и полуфабрикатов приводят к остановке производства на промышленных предприятиях. Это, в свою очередь, влияет на своевременное выполнение заказов для последующих клиентов. Проблемы в одной компании быстро распространяются на ее подрядчиков, что приводит к накоплению убытков в различных секторах экономики. Особенно уязвимы такие отрасли, как автомобилестроение и электроника, для которых каждый день простоя оборачивается убытками на миллионы долларов. Эффект домино распространяется и на конечных потребителей, которые сталкиваются со снижением доступности товаров и ростом цен.
«Наибольшие потери из-за 14-дневного закрытия границы с Беларусью несут экспортеры и импортеры из отраслей, тесно связанных с восточным рынком. Особенно сильно пострадал агропродовольственный сектор, где длительные сроки транспортировки означают риск порчи скоропортящейся продукции, потерю контрактов и необходимость продавать товары по цене ниже рыночной», — объясняет эксперт.
В сложном положении оказалась автомобильная промышленность, где несвоевременные поставки деталей и комплектующих приводят к остановке производственных линий. Это влечет за собой многомиллионные убытки и риски штрафных санкций.
Закрытие границы ударило и по малому бизнесу Польши вблизи пограничных переходов. Речь о барах, заправках и пунктах обмена валюты, которые ежедневно обслуживают тысячи водителей и туристов, отмечает Тыминьска.
Хуже, чем к собакам.
Нельзя обойти стороной и ту ситуацию, в которой оказались водители грузовиков, которым приходилось выстаивать длинные очереди на границе. Правда, с открытием границы очереди никуда не делись. По данным на 2 октября, перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») находились 1820 грузовиков. Через этот пункт пропуска в Польшу за сутки проследовало всего 30% транспортных средств от нормы.
«Польские службы относятся к нам хуже, чем к собакам», — заявил польскому порталу Logistyka.rp.pl один из водителей.
В очередях на границе польские погранслужбы обвиняет и президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков страны (ZMPD) Ян Бучек. По его словам, темпы разгрузки очереди зависят от польских пограничников. «Они могут принимать как 300, так и 1300 автомобилей в день. Это зависит от организации работы и доброй воли, ведь пограничные службы часто доказывали, что такие очереди можно быстро разгрузить», — говорит Бучек.
Президент ZMPD признается, что не понимает логику действий польских погранслужб. «Несмотря на санкции, разрешена ограниченная торговля с Россией и странами Центральной Азии. Поэтому недружественное отношение польских таможенных и пограничных служб к перевозкам непонятно. Мы не ждем зеленого света, но не приемлем красный свет в сторону легально работающих водителей», — заявил Бучек.
С резкой критикой в адрес польских властей выступил один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Его возмутило, что Варшава закрыла границу для собственных граждан, не впуская их в страну.
«Помните, мы протестовали в защиту перевозчиков, мы протестовали вместе с перевозчиками, когда у власти была партия “Право и справедливость” (ПиС). Правительство сменилось с ПиС на “Гражданскую платформу”, а ситуация осталась прежней», — заявил политик.
По его словам, решение закрыть границу привело к тому, что сотни польских грузовиков оказались заблокированы на белорусской стороне, а бизнес подвергся огромным финансовым потерям и риску.
Он подчеркнул, что был шокирован отсутствием интереса со стороны других политических сил к судьбе польских перевозчиков, оказавшихся по ту сторону границы. «Как политик я надеюсь, что мы доживем до того дня, когда польское государство и его чиновники поймут, что их долг — представлять интересы поляков как внутри страны, так и за ее пределами. Я действительно не понимаю, почему люди, которые не хотят действовать в интересах поляков, польских предпринимателей, польских рабочих, вообще находятся в правительстве», — заключил Босак.
В целом посыл лидера «Конфедерации» понятен, как и его желание покритиковать власти. Но дальше слов, к сожалению, дело не идет. Иначе Босак и его однопартийцы уже стояли бы на границе, где из-за действий польских погранслужб ситуация для водителей по-прежнему остается тяжелой.
Арктический экспресс.
За несколько дней до открытия границы в китайском издании Global Times вышла редакционная статья под названием «Китайско-европейский арктический экспресс — это куда больше, чем просто новый судоходный маршрут». Публикацию тут же перепечатал ряд польских СМИ.
В статье говорится об официальном запуске первого в мире арктического контейнерного экспресса по маршруту Китай — Европа. Контейнеровоз 23 сентября отчалил от берегов Китая, направившись в британский порт Феликстоу по Северному морскому пути. Время в пути должно составить 18 дней, что почти вдвое меньше, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал.
Global Times отмечает особую важность нового логистического маршрута для глобальной торговой сети, особенно с учетом перебоев в работе традиционных маршрутов. «В настоящее время ключевые морские пути, такие как Панамский канал, Красное море и Суэцкий канал, испытывают беспрецедентную нагрузку. Всего несколько дней назад Польша закрыла пограничные переходы с Беларусью, в результате чего более 130 грузовых поездов Китай — Европа застряли на белорусской стороне Брестского перехода. На этом фоне открытие Китайско-европейского арктического экспресса позволяет диверсифицировать маршруты для торговли между Китаем и Европой, укрепляя устойчивость глобальных цепочек поставок», — пишет издание.
После таких выводов даже провластные польские СМИ, пытавшиеся закрытие границы подать как некую победу Варшавы, заметно притихли. На самом деле стремление экспортеров и перевозчиков обойти ненадежного партнера стороной вполне понятно и предсказуемо. Удивление вызывает, что в Польше кто-то считал, что подобные выходки могут остаться без последствий.
«Китай обновит свои маршруты в Европу. Закрытие польско-белорусской границы диктует необходимость таких изменений», — печально констатирует польское издание Bankier.
И для печали, конечно, есть все причины. Ведь если польские власти продолжат свою безответственную политику, то наш регион лишится важнейшего транзитного коридора из Азии в Европу. Премьер-министр Дональд Туск уже заявил, что в будущем Польша может снова закрыть границу. Но даже если Варшава этого не сделает, слова премьера сами по себе являются сигналом для экспортеров и перевозчиков и побуждают их искать альтернативные пути.
Удар по авторитету ЕС.
Решение польского руководства закрыть границу имело серьезные последствия для всей европейской логистической системы и даже мировой торговли. На это обращает внимание польское издание Business Times.
«Находясь не только на внешней границе Европейского союза, но и будучи ключевым звеном евразийских железнодорожных и автомобильных коридоров, Республика Польша несет значительную ответственность за безопасность и бесперебойность грузоперевозок между Востоком и Западом. На практике закрытие пограничных переходов существенно нарушает бесперебойную работу так называемого нового Шелкового пути, одного из столпов торгового сотрудничества ЕС и Китая, и имеет далеко идущие экономические последствия для транспортных компаний, экспортеров, импортеров и целых отраслей, зависящих от этого направления торговли», — пишет издание.
Польско-белорусская граница долгое время была ключевым транзитным пунктом между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, пишет Business Times. Логистический центр в Малашевичах стал одним из важнейших транспортных узлов на континенте. Долгосрочные инвестиции как с польской, так и с белорусской стороны способствовали увеличению количества контейнерных поездов. В результате транзитный коридор стал образцом современных торговых путей.
«Для многих компаний, как международных логистических корпораций, так и польских транспортных предприятий, пропускная способность и стабильность этой границы означали предсказуемость, гибкость и экономию средств в их деятельности. Нарушение этой стабильности — по политическим или связанным с безопасностью причинам — напрямую приводит к росту затрат, удлинению цепочек поставок и снижению конкурентоспособности Европы на мировых рынках», — пишет издание.
Business Times рассматривает закрытие польско-белорусской границы в контексте отношений ЕС и Китая. Издание полагает, что из-за решения Варшавы возникла реальная угроза конкурентоспособности ряда отраслей европейской экономики, которые зависят от скорости товарообмена, оптимизации затрат и прочных связей с мировыми рынками поставок.
«Уже сейчас наблюдается значительное снижение новых заказов на грузоперевозки по маршруту Китай — Польша — ЕС, — пишет издание. — Компании, особенно средние и крупные, вынуждены повышать цены, что, в свою очередь, приводит к дальнейшей инфляции и ухудшению позиций европейской продукции на мировых экспортных рынках. Риск вывода части заказов и прямых инвестиций за пределы Европейского союза остается серьезной проблемой, если международные компании начнут воспринимать Европу как менее стабильный рынок с точки зрения логистики».
Негативные последствия ощущают и страны Центральной и Восточной Европы, которые, используя свое географическое положение, на протяжении многих лет развивали комплексные экосистемы логистических и производственных услуг, создавая платформы для промышленного сотрудничества с азиатскими партнерами. Внезапное закрытие стратегических торговых коридоров снижает значимость как существующих логистических центров, так и планируемых инвестиций в новые инфраструктурные проекты.
«В долгосрочной перспективе это может ослабить позиции Европы, и в частности Польши как транзитного коридора между крупнейшими экономиками мира», — отмечает Business Times.
Конечно, создание альтернативных железнодорожных и автомобильных маршрутов требует огромных инвестиций, а также решения множества инфраструктурных и административных вопросов. Реализация подобных проектов может занять годы. Однако если ситуация с закрытием границы повторится, то поиск новых путей неизбежен.
«Нельзя исключать, что длительная блокада польско-белорусской границы навсегда переместит основные торговые пути, а Польша и страны Центральной и Восточной Европы потеряют лидирующие позиции и роль основного транзитного узла в торговле между ЕС и Китаем. Такой сценарий повлечет за собой не только экономические, но и геополитические последствия, включая ослабление переговорных позиций и международного авторитета Европейского союза. Подводя итог, можно сказать, что закрытие польско-белорусской границы привело к гораздо большему, чем просто к локальным транспортным трудностям. Это серьезный системный шок для логистики и транспорта, влияющий на глобальные цепочки поставок, конкурентоспособность европейских компаний и стратегические интересы всей экономики ЕС. Дальнейшее развитие событий требует огромной решимости и креативности как от бизнеса, так и от политиков, чтобы не допустить постоянного ослабления роли Европы как экономического моста между Востоком и Западом», — резюмирует издание.
С чем осталась Польша?
Негативные последствия от закрытия границы вполне очевидны. Но получила ли Варшава какую-либо пользу от блокады? Этим вопросом задается издание Mysl Polska.
Рассуждая о возможных целях Варшавы, автор статьи Кристиан Каминский приходит к выводу, что польское руководство своими действиями могло попытаться надавить на Китай. Что-то похожее уже происходило в прошлом году, когда бывший польский лидер Анджей Дуда отправился в Пекин обсудить миграционный кризис на польско-белорусской границе. Польские СМИ тогда писали, что Дуда хочет надавить на китайские власти, чтобы те в свою очередь надавили на Минск. Дуда, судя по всему, уехал ни с чем. А вскоре Польша перекрыла транзит через Малашевичи. Правда, на короткое время и якобы «по технически причинам».
О том, что получилось из маневров Варшавы, в интервью изданию South China Morning Post на условиях анонимности рассказал польский чиновник. «Мы подталкиваем Китай оказать давление на Беларусь, но, видимо, они не поняли нашу просьбу и вместо этого направили в Минск НОАК (Народно-освободительную армию Китая. — Прим. БЕЛТА)», — сказал польский функционер, подразумевая совместные учения Беларуси и Китая «Атакующий сокол», которые стартовали в нашей стране как раз после манипуляций Варшавы.
Эксперт: почти двухнедельное закрытие границы с Беларусью стало серьезным потрясением для польской экономики.
Очевидно в этот раз польские власти вновь не достигли цели. Желая «наказать» Беларусь, они наказали прежде всего себя, отмечает автор. И не только в экономическом плане.
«На заднем плане у нас международный контекст: Польша в одностороннем порядке усилила напряженность на фоне потепления между США и Беларусью, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев, а в сентябре стало еще более явным», — считает Каминский.
Автор также обращает внимание, что именно Беларусь сообщила Польше о залете беспилотников в сентябре. И на этом фоне Польша решила в одностороннем порядке обострить конфронтацию, к чему не был готов ни один из ее партнеров.
Далее произошло два важных события, отмечает Каминский. Сначала 15 сентября в Польшу прибыл глава МИД Китая Ван И. Он встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, а затем с президентом Каролем Навроцким. После встречи с Сикорским не было ни совместного заявления, ни совместной пресс-конференции. Стороны выступили с отдельными заявлениями. «Это свидетельствует об отсутствии существенного сближения позиций по ключевым вопросам, к которым, как заявило правительство, относятся действия России и Беларуси в отношении Польши и закрытие белорусско-польской границы», — пишет автор.
А следом 22 сентября в Минск прибыл член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си. По словам Каминского, он является одной из ключевых фигур в госаппарате Китая. «Он политик более высокого ранга, чем тот, кто посетил Варшаву», — пишет Камински.
Три дня спустя Польша открыла границу. «Ход событий приводит меня к выводу об отсутствии успеха. На самом деле, не Беларусь и Россия поддались давлению, а Польша — давлению Китая, возможно, влиянию Запада, который если и не давил, то уж точно не поддерживал. Мы остались одни, разжигая конфронтацию, которой никто не хотел. И хотя мы 13 дней демонстрировали свою силу, результат этой демонстрации столь же символичен, сколь и пуст. Польша сыграла партию, исход которой решился не в Варшаве, а в Минске и Пекине», — констатирует автор.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-