Польша сыграла партию, а кто решил исход? Еще раз о блокаде границы

«Нельзя исключать, что длительная блокада польско-белорусской границы навсегда переместит основные торговые пути, а Польша и страны Центральной и Восточной Европы потеряют лидирующие позиции и роль основного транзитного узла в торговле между ЕС и Китаем. Такой сценарий повлечет за собой не только экономические, но и геополитические последствия, включая ослабление переговорных позиций и международного авторитета Европейского союза. Подводя итог, можно сказать, что закрытие польско-белорусской границы привело к гораздо большему, чем просто к локальным транспортным трудностям. Это серьезный системный шок для логистики и транспорта, влияющий на глобальные цепочки поставок, конкурентоспособность европейских компаний и стратегические интересы всей экономики ЕС. Дальнейшее развитие событий требует огромной решимости и креативности как от бизнеса, так и от политиков, чтобы не допустить постоянного ослабления роли Европы как экономического моста между Востоком и Западом», — резюмирует издание.